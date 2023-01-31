至今美股Q1的財報行情「劣於預期、愈爛愈漲」

美股財報季在本週進入到高峰期也步入後半段，就如同下圖所示，重磅公司財報公布一個接一個，紅框標示圈起來的幾家公司，更是投行法人、國際股市最為關注的。

不過本文並非進行預測財報，而是要談美股這次財報季截至目前為止，極度瘋狂、不理性的異常現象！→財報劣於預期 (Miss) 的公司反而漲、優於預期 (Beat) 的公司反而跌，並且來談談這個現象真正的原因，以及將造成的短線影響!

不是靠感覺更不是臆測，看看高盛的統計數據

首先，先來說明一下高盛這張統計圖表的定義：

1. 將「S&P500 成分股公司分為兩組」，深藍線（當季 EPS 劣於預期的公司）、淺藍線（打敗預期的公司）

2. 計算公布財報後第一個交易日的單日報酬，並且與 S&P50 該日報酬相減，即計算出「財報反應超額報酬」

3. 排序後，找出中位數（分兩組，因此有兩個數據）

4. 而一年四次季報公布，因此每一季可統計一次，即可做成上圖曲線

接者筆者來解讀這次財報的詭異現象。各家對 EPS 的預期伴隨著財報即將公布，通常都會進行更新，因此當財報真實數據公布，出現打敗 / 劣於預期，照常理而言，應該會有上漲 / 下跌表現。

1. 這個想法，確實數據可得到證實，從 2006 年起至今，劣於預期組的財報反應超額報酬平均而言是 -2.11%，優於預期組是 + 1.01%

2. 順帶一提，這也符合先前曾提過的統計數據「每次財報季劣於預期公司大概只有不到 30%」，因為多數公司都會美化財報，差一點打敗預期，通常會作帳到剛好，造成劣於預期的股價反應通常較劇烈，優於預期通常較小。

3. 緊接著這次財報季，目前為止優於預期組的財報反應超額報酬中位數是 - 0.81%，不合理的還沒完，劣於預期組的中位數竟然正的，+1.40%，這就是標題所述的詭異現象

美股當前陷入瘋狂軋空，是短線且不理性的行情

這個統計數據有趣的地方就在於，是分組，且還是計算單日超額報酬，更是用中位數並非平均。簡單來說已經把所有特例造成的統計影響都排除。

那出現詭異不理性，完全相反的原因是甚麼？因為剛好適逢軋空，所以財報的反應被掩蓋，而且財報爛的公司一句見底好轉，或展望中國復甦，一切都可以搪塞過去!

因此連假期間，美股激情的上漲，簡單來說是「升息 1 碼確定的提前反應」，帶動高估值的風險性資產 (2022 年殺估值殺最多的資產) 法人空單大量回補，甚至反過來軋空，形成跌最深的漲最多，指標性的像是比特幣、特斯拉。

因此當前的上漲態勢，屬於投機性質、快速大幅、短暫的，留意比特幣與 FOMC 談話，可能會形成軋空終止的時點。

（撰文者：永誠資產管理處分析師 范振峰）

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