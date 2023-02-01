〈美股盤後〉等待Fed決策 標普創2019年來最佳一月份表現

投資人消化一系列喜憂參半的財報，同時衡量勞動成本放緩的數據，市場觀望氣氛濃厚，美股週二 (31 日) 早盤陷入多空拉鋸，但隨著材料、非必需消費品升勢猛烈，美股主指一路走升，尾盤更加速勁揚，道瓊收漲逾 368 點，那指收高近 1.7%，標普揚升 1.46%，費半大漲近 2%。

月度表現來看，標普月漲幅竄升約 6.2%，創 2019 年以來的最佳一月份表現，那指衝高近 10.7%，創去年 7 月份以來的最大月度漲幅，道瓊漲超過 2.8%，迎來四個月內的第三個月線收紅。

數據方面，美國勞工部週二公布，衡量勞動力成本最廣泛的指標──就業成本指數 (ECI) 去年第四季成長 1%，略低於市場預期，創一年以來最低，凸顯通膨放緩跡象，強化聯準會放緩升息。

美國 1 月消費者信心指數自去年 12 月的 109 下滑至 107.1，低於市場預期的 109，另外美國 12 個月的通膨預期從前一個月的 6.6% 升至 6.8%

政經方面，外界普遍預期，聯準會將於週三會議後宣布升息 1 碼，還將密切關注聯準會主席鮑爾的記者會，以了解升息週期是否可能即將結束，以及利率可能維持高位多久。

美國國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 與印度國家安全顧問多瓦爾 (Ajit Doval) 在白宮會晤，美印兩國將加強在軍事設備、半導體與人工智慧等領域的合作，共同抗衡中國。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.70 億例，死亡數突破 683 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週二 (31 日) 美股四大指數表現：

標普 11 個板塊集體攻高，材料、非必需消費品和房地產板塊領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體反彈。蘋果 (AAPL-US) 漲 0.90%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.96%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.10%；Meta (META-US) 上漲 1.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.57%。

道瓊成分股逾半走高。家得寶 (HD-US) 上漲 3.16%；聯合健康 (UNH-US) 上漲 2.76%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 2.42%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 3.52%；麥當勞 (MCD-US) 下跌 1.29%。

費半成分股普遍回暖，僅台積電和美光收黑。AMD (AMD-US) 上漲 3.73%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.96%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.04%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.36%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.11%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.20%；美光 (MU-US) 下跌 2.28%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.43%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.31%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 3.04%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 揚升 3.94% 至每股 173.22 美元。特斯拉提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 10-K 文件顯示，2022 年特斯拉總營收為 814.62 億美元，中國市場實現營收 181.45 億美元，占比 22.27%，中國市場營收占比有所下降。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.90% 至每股 144.29 美元。天風國際證券分析師郭明錤推文指出，iPhone 16 可能僅有一款最高階機型配備潛望鏡相機，鏡頭升級需求低於市場預期，不利大立光與玉晶光。

美光 (MU-US) 走軟 2.28% 至每股 60.30 美元。消息傳出，由於今年第一季度可能出現巨額運營虧損，三星電子正考慮削減晶片投入，以生產更少的 DRAM 和 NAND 記憶體，恐將拖累美光。

PayPal 加入 IBM、SAP、Spotify、Google、英特爾、微軟、亞馬遜和其他大型公司裁員行列，該公司週二宣布裁員 2000 人的計畫，約佔其員工人數的 7%，但 PayPal (PYPL-US) 仍隨大盤收紅 2.32% 至每股 81.49 美元。

通用汽車 (GM-US) 暴漲 8.35% 至每股 39.32 美元。通用汽車最新財報告捷，去年第四季淨利更高，優於市場預期，2023 年財測亦優，通用汽車 CEO 提到，公司將從拜登政府《通膨削減法案》獲得巨大的利益。

有「景氣金絲雀」之稱的美國重機具商開拓重工 (CAT-US) 下滑 3.52% 至每股 252.29 美元。開拓重工週二盤前公布 2022 會計年度第四季財報，由於製造和貨運成本增加壓低該公司利潤，上季經調整後每股獲利不如分析師預期，為 2020 年以來首見。

埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.16% 至每股 116.01 美元。2022 年調整後獲利為 590 億美元，去年每小時收入超過 670 萬美元，不僅創公司紀錄，也創下西方石油業的歷史新高。

經濟數據：

美國去年第四季勞工就業成本季率報 1%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國去年第四季勞工就業薪資季率報 1%，前值 1%

美國去年第四季勞工就業福利季率報 0.8%，前值 1%

美國去年 11 月 FHFA 房價指數月率報 - 0.1%，預期 - 0.4%，前值 0%

美國去年 11 月 FHFA 房價指數年率報 8.2%，前值 9.8%

美國 1 月芝加哥 PMI 報 44.3，預期 45，前值 45.1

美國經濟研究聯合會 1 月消費者信心指數報 107.1，預期 109，前值 108.3

華爾街分析

安聯 (Allianz SE) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 認為，聯準會在週三很可將升息幅度下調至 1 碼，符合市場預期。然而，他認為更大幅度的升息將是一個更為謹慎的舉措，讓利率接近升至限制性水平。

摩根大通策略師 Marko Kolanovic 研判，美股年初迄今的升勢將會告一段落，因衰退風險只是延後出現，並非完全消除，預期聯準會未來一段時間會繼續升息，企業接下來兩季獲利可能更加疲弱。

不過，Trivariate Research 分析師 Adam Parker 表示：「我對年初股市抱持樂觀態度，美股一月份表現穩健，對市場來說可能是一個好兆頭，並可能預示著未來幾個月的持續上漲。」

法國興業銀行發布一份報告指出，標普指數守住 50 日均線 (3930 點) 對延續漲勢至關重要，若該指數突破 4120 點，下一步可能測試 4218 - 4310 點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主