本週操盤筆記：聯準會與歐洲、英國央行利率決策 蘋果、亞馬遜、Meta等重量級財報

華爾街本週將是繁忙的一週，最受關注的是美國聯準會的利率決策，另外，蘋果公司、亞馬遜、Alphabet 與 Meta 等科技巨頭與重量級企業，都將發布季度財報。在美國以外，英國和歐洲央行會議也是下週的焦點，包括德國、法國在內的重要歐洲經濟體的通貨膨脹率和 GDP 增長率，也將受到投資者的關注。

本週操盤筆記 (0129-0204)

1. 主要央行利率決策

美國聯準會將在台北時間週四凌晨發表利率決策，市場普遍預計升息步伐將進一步放緩至每次會議 25 個基點，問題在於何時會停止升息，以及會後記者會將發表的看法。

值得注意的是，一些頂級分析師—例如美林的 Michael Hartnett 最近警告，過早停止升息的期待可能最終落空。

人們普遍預計英國央行將官方短期利率上調 50 個基點至 4.0%。

然而，巴克萊研究公司的經濟學家認為，貨幣政策委員會也將引導人們對未來升息步伐放緩的預期。巴克萊銀行的預測是之後再升息兩次 25 個基點，銀行利率在 5 月份達到 4.50% 的峰值。

對於歐洲央行，市場預計本次會議升息 0.5 個百分點已成定局，這將使存款利率升至 2.5% 的 15 年高位。 然而，交易員認為 3 月份再次升息 50 個基點的可能性只有 70%，然後開始消化從 9 月份左右開始下調關鍵利率的可能性。

2. 重量級季度財報

投資者本週將陸續見到重量級公司的財報，包括大型科技公司蘋果、亞馬遜、Meta Platforms 和 Google 母公司 Alphabet。Meta 將於週三盤後發布財報，而蘋果、亞馬遜和 Alphabet 將在週四盤後發布財報。

其他計畫於本週發布報告的公司包括埃克森美孚、輝瑞、麥當勞、UPS、開拓重工、AMD、禮來、默克、星巴克以及汽車製造商福特和通用汽車等。

分析師預計大型科技公司將迎來有史以來最艱難的財報季之一，目前產業正在努力應對銷售停滯和利率上升的問題。 利率上升往往會對科技行業和其他增長行業產生負面影響，這些行業背負高額債務，為其增長提供資金。 隨著利率上升，償還這些債務的成本也會增加。

Meta 每股純益 (EPS) 預計將暴跌 38% 至 2.25 美元，原因是廣告放緩和與元宇宙相關的損失。 儘管預計收入增長 6%，但分析師預測亞馬遜 EPS 將暴跌 83% 至 0.21 美元，因為電子商務銷售額下降對盈利能力造成壓力。Google 母公司 Alphabet 的預測相對樂觀，EPS 預計下降 13.4% ，降幅相對較小。

3. 歐洲通膨與 GDP 數據

歐洲 GDP 數據將於本週公布，預測表明將見到季度收縮，與年率則預期增長 1.7%。儘管圍繞經濟增長的樂觀情緒正在萌芽，但歐盟仍不得不應對今年可能出現的經濟衰退。

歐洲經濟的整體通膨似乎已經見頂，但由於能源價格大幅下跌，他們的重點仍然放在核心通膨上。