抖音掉下大餅 Snap恐吃不到 分析師看好Meta、谷歌

Snap 周二（17 日）遭 JMP Securities 分析師 Andrew Boone 以同業競爭激烈為由，下調評級，自「優於市場表現」降至「符合市場表現」，股價一度跌近 5%。

Andrew Boone 沒有設定目標價，Snap (SNAP-US) 周二最終跌幅收斂至 1.33%，收每股 9.67 美元。

由於競爭激烈和廣告營收陷入困難，Snap 的股票去年下跌 81%，創下有史以來表現最糟糕的紀錄。Boone 認為 Snap 遭遇的問題近期內不會消失。

Boone 研究報告寫道：「雖然我們承認，此回降級時間晚了，但這反映我們對 Meta (估值) 和谷歌 (搜尋擁有更高營收可見度) 的偏愛超過 Snap，因為這兩者都擁有更成熟的短片產品，我們預期未來幾年，短片產品會增加用戶的使用時間。」

在 FactSet 調查的 41 位分析師中，9 位給予 Snap「買進」評級，29 位建議「續抱」，而另外 3 位則喊「賣出」。

Snapchat 面臨激烈的市場競爭，其對手是全球科技巨頭。Snapchat 可讓用戶彼此傳送照片和影片，也可在其「discover」頁面觀看影片。

Snapchat 提供的功能與同業相仿，例如 Meta (META-US) 的「Reels」。Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 YouTube 也提供類似功能，稱為「YouTube shorts」，為影片長度在 60 秒以內的短影片共享平台。抖音更是全球最熱門的短影片共享平台。

「去年第四季美國用戶花在 Snapchat 上的時間年減 7%，我們相信是抖音、Reels、 YouTube Shorts 這些短影片的競爭，瓜分了用戶使用 Snapchat Discover 和 Stories 的時間。」

但 Boone 表示，該股確實存在一些潛在正面催化劑，例如抖音目前正遭美國各州以國安為由，下令政府機關禁用。這樣的禁令可能促使大眾轉用 Snap，但他認為轉用 Meta 和 YouTube 的可能性更大。