低儲蓄+高物價 美國消費動能正在趨弱

根據美國零售聯合會 (NRF) 最新年度調查，美國人計畫在即將到來的西洋情人節花費 259 億美元，高於去年的 239 億美元，為 2004 年開始追蹤這個數據以來第二高。但壞消息是，這可能只是特殊的節日效應。

根據美國商務部數據，在過去 4 個月中，只有一個月的零售購買量出現環比成長。其中去年 12 月零售額下跌 1.1%，是一年來最大跌幅。

投資諮詢公司 BCA Research 美國資產部首席策略師唐克爾 (Irene Tunkel) 表示：「可能整個經濟的支出都將放緩，這很讓人意外。從一些信用卡消費的數據來看，人們在旅遊娛樂方面的開支過大。但這可能是經濟學中的所謂均值回歸，市場中所有上升的東西都會下降，就像商品消費趨勢一樣。」

從 2020 年下半年起，隨著紓困支票的發放和服務消費的停滯，美國消費者在封鎖期大量購買家具、電腦、電視和健身器材。在疫情限制措施取消後，又開始彌補失去的面對面聚餐和四處旅遊的時光。大部分的 2022 年消費者支出成長超過物價漲幅約 2 個百分點。

然而，幫助美國維持高消費的力量正在消退。唐克爾指出：「美國消費者自由支配支出面臨壓力，因為個人儲蓄率非常低，這意味著許多人只是月光族。信用卡債務正在上升，特別是低收入消費。」

根據美國商務部經濟分析局 (BEA) 數據，美國個人儲蓄率已從 2021 年 4 月的 12.8% 一路下滑至 2022 年 9 月 2.4% 的低點。過去幾個月由於經濟前景不明朗、縮減了可支配的開支，這項數據在去年 12 月反彈至 3.4%。

同時，已經從高點放緩的消費者物價指數 (CPI) 依然保持高位。在去年 12 月連續 19 個月保持在 5% 以上，為 1980 年代初以來最長的期間。

而信用卡利率一直在上升。市場普遍預計，Fed 將在本周政策會議上宣布連續第 8 次升息。這意味著美國人將為其卡債、學貸和房貸等債務支付更多利息。目前，全美信用卡平均利率為 19.9%，為歷史最高水平。

仍未恢復正常的通膨水平和不明朗的經濟前景，讓美國消費者更加猶豫。唐克爾表示：「消費者正在從自由支配支出轉向必需品。像是沃爾瑪 (WMT-US) 和其他零售商都指出，更多高收入消費者走進賣場，購買木材和主食。」

而調查顯示，即使是最富有的族群也顯示陷入困境，並在消費方面變得更加謹慎。根據媒體調查，家庭收入在 15 萬至 20 萬美元之間的人中，有 26% 表示物價上漲對其造成重大的財務壓力。