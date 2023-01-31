美股盤前：IMF調升今年全球經濟增長預期！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 56 分)：

■ 道瓊指數：下跌 84 點，跌幅 -0.25% 至 33701。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 51.5，跌幅 -0.43% 至 11916.5。

■ 標普 500 指數：下跌 - 10 跌幅 -0.25% 至 4022.50。

【今日總經數據】1/31-2/1 FOMC 會議、1 月 CB 消費者信心、1 月芝加哥 PMI。

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二、美股盤前關注重點

1. 拜登將於 5 月 11 日結束 Covid-19 緊急狀態：美國頒布 Covid-19 大流行相關的緊急措施已三年多了，如今 Covid-19 的國家緊急狀態將於 3 月 1 日到期，公共衛生緊急狀態 (PHE) 也將於 4 月 11 日到期；近日管理和預算辦公室 (OMB) 在行政政策聲明中寫到，拜登延長此兩項緊急狀態至 5 月 11 日，屆時兩項緊急狀態皆將到期，也就是結束緊急狀態，屆時西南邊境的移民將大量湧入。

2. 國際貨幣基金略為提高全情經濟增長預期：國際貨幣貨幣基金組織 (IMF) 最新推出的《世界經濟展望》略為提高今年全球增長的前景至 2.9%，去年 10 月預期為 2.7% (2022 年為 3.4%)。

主因為歐洲和美國需求意外有彈性，再加上中國放棄禁零搓失後全面開放所致，但仍警告世界很容易陷入衰退。在最新的《世界經濟展望》中，美國 GDP 增長調升至 1.4%，先前 10 月預期為 1%；歐元區經年的經濟稱漲也調升至 0.7%，先前 10 月預估為 0.5%，2022 年為增長 3.5%。主因為能源價格放緩將有助於經濟增長。

英國為發達國家中唯一預期今年將經濟萎縮 0.6%，先前預期為增長 0.3%，因為政府貨幣緊縮政策和高利率阻礙所致，而中國重新開放，預期中國在 2024 年增長將降至 4.5%，接著中期內穩定在 4%。

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