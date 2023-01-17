全球最大消費品生產商聯合利華CEO：物價可能還沒達到頂點

消費品巨頭聯合利華 (UL-US) CEO 喬普 (Alan Jope) 周二 (17 日) 表示，短期內物價可能會繼續上漲。他補充說，由於在阿根廷和土耳其等市場的業務往來，他的公司有應對高通膨的策略。

他指出，「在過去 18 個月裡，我們看到巨大的投入成本壓力。遍及石化衍生產品、農業衍生產品、能源、運輸、物流等等。」「它已經持續了很長一段時間，迫使我們一直在加快市場價格上漲速度。」

喬普說，「截至目前為止，消費者對銷量疲軟的反應非常溫和，消費者一直非常有韌性。」

聯合利華去年 10 月公布 2022 年第 3 季業績時，報告價格上漲 12.5%。

至於通膨壓力是否可能出現任何緩和，喬普表示，「很難預測商品市場的未來。」「即使向石油巨頭的 CEO 們施壓，他們在給出能源價格前景時也會有點謹慎。」

他說，聯合利華的觀點是「我們確信我們的投入成本會帶來更大的通膨壓力」。

他強調，「目前我們可能正處於通膨峰值附近，但可能不是物價峰值。」「物價還有進一步上揚的空間，但速度現在可能已經達到頂點。」

聯合利華的足跡遍布全球，旗下品牌包括 Ben & Jerry’s、Magnum 和 Wall’s。

喬普表示，「目前經營企業的人都沒有真正經歷過全球通貨膨脹，我們也已經很久沒有經歷過了。」「但我們已經習慣了在阿根廷、土耳其或東南亞部分地區開展業務所帶來的高通膨。」

他解釋，「所以我們確實有個劇本，透過定價來保護損益表的作法很重要。」「這並不是說我們付出更多的代價，只是比許多同行更早開始行動；我們也獲得股東的支持，他們認為這是個適當的行動。」

他說，這是「我們從這些高通膨市場中學到的東西；從歷史上看，大部分通膨都源自貨幣疲軟。」「但現在這些市場不得不同時應對商品壓力和貨幣疲軟。因此，我們的直覺是在成本開始出現上揚時迅速採取行動。」