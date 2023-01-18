我Q4 GDP驚見負成長！逾6年來首見 全年確定不保3

主計總處今 (18) 日公布去年第四季實質經濟成長率 (GDP) 概估值為 - 0.86%，較 11 月預測數銳減 2.38 個百分點，也是 2016 年第二季以來首見負成長，使去年全年 GDP 概估值下滑至 2.43%，下修 0.63 個百分點，確定無法「保 3」。

主計總處說明，第四季 GDP 轉為負成長，主因是商品出口明顯低於預期所致，併計前三季 GDP 依序為 3.87%、2.95% 和 4.01%，去年全年 GDP 概估為 2.43%，年減 0.63 個百分點，為 2017 年以來新低。

主計總處進一步指出，由於通膨和升息壓力持續抑低全球終端需求，產業鏈進行庫存調整中，加上中國疫情惡化干擾消費和生產活動，外需明顯走弱，去年第四季商品及服務輸出負成長 5.09%，較預測數減少 5.14 個百分點。

而進口則受全球經貿動能減緩，廠商備料益趨審慎，加上原物料價格走緩等影響，第四季商品及服務輸入負成長 1.61%，較預測數減少 2.55 個百分點。

整體輸出與輸入相抵後，第四季國外淨需求對經濟成長負貢獻 2.59 個百分點。

所幸，內需因疫情趨緩、國內消費漸回常軌，加上入境逐步免除隔離，跨境旅遊回溫，民間消費持續擴張，主計總處估計，第四季民間消費成長 2.89%，較預測數增加 0.24 個百分點，對經濟成長貢獻 1.29 個百分點。

而第四季政府消費成長 3.14%，較預測數減少 0.82 個百分點，對經濟成長貢獻 0.45 個百分點；資本形成實質成長 0.03%，較預測數減少 0.89 個百分點，對經濟貢獻持平。

主計總處指出，國內需求去年第四季成長 2.04%，對經濟成長貢獻 1.73 個百分點。