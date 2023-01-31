美國將於5月11日結束新冠公衛緊急狀態

美國總統拜登 (Joe Biden) 周一 (30 日) 通知國會，他將在 5 月 11 日結束因應新冠疫情而宣布的公共衛生和國家緊急狀態，這將是美國應對疫情的重大轉折點。

上述舉動將重塑聯邦政府針對病毒的因應措施，改將病毒視為地方性的公共衛生威脅，可藉由各機關的正常權限進行管理。

為因應疫情威脅，美國前總統川普在 2020 年 3 月 13 日宣布進入國家緊急狀態，拜登 2021 年 1 月上任後，曾考慮在去年終止緊急狀態，但因擔心感染數在冬季暴增，加上認為應該給予充分時間為結束做準備，最終仍決定繼續延長。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示，自 2020 年以來，全美已有超過 110 萬人死於 Covid-19，包含上周的約 3700 人。自從寒假期間略微上升後，美國確診數現已呈下滑趨勢，且明顯低於過去兩年冬天的水平，但病毒檢測和呈報數量也急劇下滑。

一位高級政府官員表示，緊急狀態到期前三個月是一個過渡期，這段期間，政府將穩步減少 Covid-19 緊急聲明所賦予的政策靈活性。

待美國解除緊急狀態後，未來擁有私人保險的民眾必須自行承擔疫苗、檢測和治療的部分費用，沒有保險的民眾則需全額支付。

在白宮發布聲明之前，眾議院共和黨人本周提交決議，希望能立即結束緊急狀態。對此，美國行政管理和預算局 (OMB) 表示，唐突結束恐對整個醫療保健體系帶來混亂及不確定性，包含各州、醫院與診所，對數千萬美國人民來說更是如此。