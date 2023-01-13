汽車股1月效應！福特連漲10天漲幅近23% 分析師：無關基本面

2023 年汽車市場前景不明朗，但投資人仍持續湧向福特 (F-US)。

福特週四 (12 日) 上漲 1.59%，收每股 13.43 美元，為連續第 10 個交易日上漲，此期間漲幅近 23%，為 2022 年 8 月初以來最佳 10 日連續漲勢，當時連續 10 日上漲 22.9%。S&P 500 和道指週四分別上升 0.34% 和 0.64%。

今年迄今福特股價約上漲 16%，在華爾街擔憂汽車市場恐衰退之際，此漲勢令人意外。福特也是華爾街最不受歡迎的汽車股之一，只有 38% 分析師給予其「買進」評級，而 S&P 500 指數的平均買入評級比例為 58%。

高盛分析師 Mark Delaney 表示：「疲弱的宏觀背景將使 2023 年汽車環境充滿挑戰和基本面動盪。」

Delaney 指出汽車市場在新的一年有諸多挑戰，包括車廠在生產恢復時能否保持利潤。根據汽車數據提供商 Cox Automotive，2022 年美國汽車銷量年減 8%，新車銷售量不到 1400 萬輛，為 2011 年以來最低水準，當時該產業正疲於應對 2008 年至 2009 年金融風暴的衝擊。

產量縮減確實對車廠有一些好處，因為供應減少導致價格創新高，但隨著產量最終復甦而經濟放緩，汽車價格應該會下降。

價格下降恐壓迫利潤，但同時因產量增加和原物料價格下跌，成本也可望降低。

福特股價上漲並非因為投資者下注其利潤穩定或上升，較有可能是因為福特 2022 年股價表現實在太差 ，共跌掉 40% 。

投資人總是在年底左右處理稅務，出售虧損股票可以產生一些虧損以抵消資本收益。一般來說，投資者出倉滿 31 天，虧損可以沖抵收益。在那之後，仍然對福特股票感興趣的人可以用新成本基礎買回。

去年的輸家在 1 月大漲並不奇怪。羅素 3000 汽車和汽車零件指數中的汽車成分股去年平均下跌 40%，迄今 1 月的平均漲幅約 10%。

即使特斯拉 (TSLA-US) 今年迄今的漲勢某程度也是 1 月效應所致。特斯拉去年下跌 65%，2023 年開局時大跌 12% 以上，因當日公布第四季交付量令人失望，接著在 1 月 6 日特斯拉調降中國售價，令投資者大感意外，當日每股觸及 102 美元左右的 52 週低點，此後已上漲約 18% 。

除了股價逆轉，特斯拉沒有太大變化。

因此，展望未來，投資人必須警惕，1 月漲勢通常不是因為產業前景好轉。福特、特斯拉和其他汽車股今年餘下時間仍可能大漲，但這應取決於基本面的改善，而非 1 月因處理稅務而出現的交易。