回購即將重現 高盛：美股漲勢將持續到2月

高盛：美股漲勢將持續到2月。（圖：AFP）
高盛：美股漲勢將持續到2月。（圖：AFP）

美股回購即將重現，加上當前利空不跌，漲勢有望延續。

隨著通膨持續放緩，美股開年迎來強勁的反彈，空頭損失慘重，市場看跌情緒遭受打擊。

高盛銷售和交易部門分析師魯伯納 (Scott Rubner) 準確地預測了過去一個月的市場走向。他在周一 (30 日) 的最新報告中指出，由於「股票回購回歸」，以及「股票沒有因利空而下跌時，通常是看漲訊號」，目前的漲勢可能會持續到 2 月中旬。

他指出，本周市場趨勢沒有變，買盤更多，預計隨著指標指數上漲，本周將又是一個「全面流入」(everything inflow) 的一周。同時，他在報告中列舉了 6 個推動美股繼續反彈的因素。

首先，商品交易顧問基金 (CTA) 需求仍是主要驅力。假設市場行情平穩，預計未來一周 CTA 需求規模為 190 億美元，未來一個月 CTA 需求達到 340 億美元，標普 500 預計將突破 4083 點。

其次，企業禁售期結束，大小企業正取得史上最佳開年走勢，能源股現在有較高自由現金。回購禁售期將於周五 (3 日) 結束，之後每天預計有 40 億美元的企業回購需求。

第三，目前波動性較低。期權對沖和風險平價等策略預計產生更多買入需求，2023 年最大的交易是成交量套利交易，由於之前的成交量較低，期權對沖和風險平價策略需求都有增加的空間。

第四是散戶，現在最大散戶的需求是現金和零日期權交易 (0DTE)。

第五，槓桿投資倍數降低，這是高盛所見過最大規模的槓桿率降幅。

最後，退休基金股權再平衡較小。高盛估計，月底將有規模為 30 億美股拋售，這是一個較小的數字。由於曝險度較低和固定收益較高，預計退休金再平衡未來將變得波動減小。

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