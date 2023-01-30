特斯拉開年至今大漲44% 小摩潑冷水：不確定性高 漲太多

摩根大通分析師布林克曼 (Ryan Brinkman) 認為，由於電動車製造商特斯拉 (TSLA-US) 業務存在諸多不確定性，今年股價上漲過快。

布林克曼在最新客戶報告中表示：「特斯拉的疲軟趨勢和調整後的汽車毛利率低於市場普遍預期，是在大幅降價的影響之前出現的，而大幅降價的效應將主要在第 1 季開始顯現。」「因此，我們對獲利率走向持負面看法，並預計獲利率預期可能會下降。」

他重申對特斯拉股票的減碼評級。他對特斯拉 120 美元的目標價預期較當前水平下跌 32%。

特斯拉股價在周一 (30 日) 盤前交易小幅下跌。2023 開年至今，該股上漲約 44%。

克林克曼指出，「雖然技術和執行風險似乎都比人們曾經擔心的要低得多，但相對於需求、執行和競爭而言，以較低的價格向更廣大的細分市場擴張似乎充滿了更大的風險。」

該公司上周發布喜憂參半的第 4 季財報和全年財測，小摩隨即對特斯拉發表悲觀的評論。

特斯拉第 4 季毛利率為 23.8%，低於預期的 25.4%。汽車毛利率為 25.9%，低於分析師估計的 28.4%。

在與投資人的財報電話會議上，特斯拉 CEO 馬斯克竭盡全力表現出對特斯拉業務的熱情。他還重申了需求問題，並表示：「到目前為止，1 月出現我們史上最強勁的訂單。」但在此同時，他也警告今年將出現「嚴重」衰退。

對經濟景氣的警告似乎已納入特斯拉 2023 年 38% 的銷量成長預期，低於 50% 的長期目標。

並非華爾街每個人都支持布林克曼對特斯拉的看法。Berenberg 分析師雅諾什克 (Adrian Yanoshik) 將特斯拉的評級從持有調升至買入，理由是市場對降價的擔憂「遭到誤導」。