特斯拉降價給同業帶來壓力 恐引爆電動車價格大戰

在美銷售特斯拉 (TSLA-US) 汽車正在大幅降價，事實證明，這對這家電動車製造商和整個汽車業來說是一把雙刃劍。

特斯拉本月稍早時將其新車售價格大降多達 20%，從而使這些車輛更加實惠，並可能有資格獲得聯邦稅收抵免。但它也降低了現有車主的轉售價值，並對整個汽車行業產生連鎖反應。

分析師表示，降價代表特斯拉將銷售置於獲利之前，這可能預示著需求問題。

Cox Automotive 執行分析師克雷布斯 (Michelle Krebs) 表示：「因需求減弱，它們希望提高銷量，或者是搶占市場大餅。」

對於整體產業而言，特斯拉的降價給其他汽車製造商帶來了壓力，雖然大宗商品成本不斷上漲，但它們仍提供價格更實惠的電動車，這對二手車零售商造成嚴重衝擊，讓它們必須減記獲利，並讓華爾街在經濟衰退的擔憂中還得擔心第一次電動車價格大戰。

摩根士丹利分析師喬納斯 (Adam Jonas) 在最新投資報告中寫道：「特斯拉的降價讓所有其他電動車和燃油車看來越來越貴，獲利率受到壓縮，並凍結二手車市場。」

汽車製造商會定期更改新車的價格，通常是以促銷為目的或在新年式車型上市時進行。但從歷史上看，向上或向下的調整幅度很小，以避免擾亂消費者和汽車經銷商的汽車生態系統。

當新車價格下降時，二手車型的價值也會受到打擊。就特斯拉而言，一些新車價格與二手車幾乎相同，僅差數千美元。這對現有車主以及二手車零售商和直接向消費者銷售二手車的特斯拉來說都是個問題。

Edmunds 報告指出，在 1 月的前 17 天，二手 2020 年款或更新款的特斯拉電動車平均價格降至 58657 美元，比 6 月峰值 76626 美元低了 24.5%。

消費者購物網站 Cars.com 則統計指出，其官網二手 Model Y 和 Model 3 標價下降了 3.3%，因為即使新車降價，車主仍試圖控制轉售價格。

Edmunds 洞察總監德魯瑞 (Ivan Drury) 表示：「特斯拉降價將對消費者產生截然不同的影響，這取決於他們對新聞的看法。」

一方面，特斯拉車主在社交媒體平台上向 CEO 馬斯克抱怨，指降價讓他們的車輛貶值。在中國，降價措施比美國更早生效，據報導，抗議者聚集在特斯拉的展示廳和配送中心，要求退款。

錯過最新降價的買家正在要求特斯拉和馬斯克提供補助。他們要求免費、優質的駕駛輔助升級、免費超充和其他優惠來抵消他們較高的價格標籤。

與此同時，Cars.com 和 Edmunds 都指出，自降價以來，對特斯拉汽車的興趣和搜索量猛增。

美國最大二手車銷售商 CarMax (KMX-US) 在重新調整價格後迅速售出數百輛特斯拉。截至周二 (24 日)，官網上只有大約 150 輛特斯拉汽車待售，低於降價前的數百輛。

華爾街分析師對特斯拉的降價持正面看法，認為這是銷售的福音。

與傳統汽車製造商相比，特斯拉的電動車獲利率要高得多。它的軟體和訂閱產品，包括其高級駕駛人輔助系統和車載 Wi-Fi，可以幫助緩解由於近期降價導致的預期利潤損失，電動車稅收抵免也可以。

此外，降價迫使其他汽車製造商或原始設備製造商 (OEM) 降低自家電動車的價格。

美國銀行證券分析師墨菲 (John Murphy) 本月初在給投資人的信中寫道，「大多數 OEM 製造商目前在電動車上都在虧損，而這些降價可能會使業務變得更加困難，就像它們試圖提高電動車產量一樣。」

通用汽車 (GM-US) 全球製造主管強生 (Gerald Johnson) 表示，特斯拉降價不會改變該公司的電動車製造計畫。通用汽車目前銷售價格低於 30000 美元的雪佛蘭 Bolt EV，同時也銷售採用新電池系統的高價車型。

他指出：「我們相信所推出的各種價位和各個細分市場都有電動車。」特斯拉的降價代表這些車輛「一開始可能定價過高」。