台股開紅盤兔跳攻上萬五 多頭重掌兵符要先站穩年線

台股兔年開紅盤大漲 560 點站上 15493.82 點作收，成功收復年線，投信認為，在通膨壓力降溫、聯準會放緩升息步調的情況下，有利股市多頭走勢，只要本周能順利站穩年線不墜，大盤由空轉多機率大增。

農曆假期美股勁揚，台股今 (30) 日在權王台積電 (2330-TW) 領漲下，推升大盤指數跳空大漲，終場大漲 560 點，是農曆年後開紅盤最大漲點，同時也是史上單日漲點第三高，

PGIM 保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，美國經濟數據轉趨樂觀，經濟成長率甚至有望軟著陸，帶動美股在台股休市期間「大漲小回」，在物價指數 CPI 及 PPI 年增率接連下降，聯準會升息壓力降溫，推升美國半導體股近兩週普遍價量齊揚。

根據統計，費城半導體指數自 18 日台股虎年封關以來大漲 4.91%，那斯達克指數漲幅也達 4.75% 之多，帶動台積電 ARD 股價跟進大漲 4.84%，助長兔年開紅盤多頭氣勢，若本週開紅盤後指數能成功站穩年線，則有很大的機會使台股由空轉多。

事實上，今年以來外資明顯回補科技股，帶動電子指數自今年初以來漲幅約 13.13%，是電金傳三大族群中最強勁的類股，其中半導體指數漲幅更高達 19.49%，高居各類股之首。

廖炳焜指出，雖然電子產業目前仍處於淡季，且下修展望及砍單雜訊仍不斷，但研判現階段已是庫存去化尾聲，但根據晶圓龍頭大廠日前所釋出的訊息，預計庫存壓力將在第 2 季落底，第 3 季起開始復甦回升，接下來有望見到電子業將陸續完成庫存調整，屆時或有機會見到指數落底反彈。

廖炳焜認為，今年以來全球市場投資氛圍轉佳，配合台股技術面轉強，只要量能擴大，將有利台股維持強勢格局。

安聯投信台股團隊提醒，3 月底前台股處在資訊空窗期，而且下半年能見度可能仍舊不明朗，建議可留意重要電子供應鏈客戶 7、8 月訂單能否在 4 月逐步明朗，以此作為第一個終端需求是否回溫的檢視點。

另外，在企業下半年獲利、展望下修或是否有出現不如市場預期的狀況，這也可用來判斷下半年經濟發展變化的參考依據。