外資狂買台股722億元創史上次高 三大法人合買827.41億元

外資狂買台股722億元創史上次高 三大法人合買827.41億元。(圖：AFP)
外資狂買台股722億元創史上次高 三大法人合買827.41億元。(圖：AFP)

金兔報喜，台股今 (30) 日開紅盤，由於春節休市期間，美股漲多於跌，加上市場預料 FOMC 本週利率決策會議可望放緩升息步調，大盤上演補漲行情，台積電領軍電子權值股飆漲，加權指數終場大漲 560.89 點，收在 15493.82 點，衝上全場最高點，並收復年線，外資今天大買 722.19 億元，創下史上單日次高紀錄。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資大舉買超 722.19 億元，為連續第 10 個交易日買超，累計狂買 2029 億元；投信轉為買超 26.97 億元；自營商買超 77.87 億元。三大法人合計買超 827.41 億元。

護國神山台積電 (2330-TW) 今天股價大漲 7.95%，收在全場最高 543 元，創去年 6 月以來新高，市值也重返 14 兆元大關，貢獻大盤超過 300 個漲點；聯發科重回 700 元之上，漲幅 6.6%；聯電同步飆漲逾 6%，收在 48.8 元。

其他電子股同步獲得買盤青睞，包括日月光投控、華碩、南亞科、研華等均大漲 3-4%，ABF 載板大廠欣興強漲逾 7%，南電也勁揚近 5%，面板雙虎友達、群創同步上漲約 5%。

股王大立光大漲逾 4%，收在 2165 元，股后信驊同步勁揚超過 4%，重返 2000 元俱樂部，亞德客 - KY 重返千金股行列，其他高價股也表現強強滾，祥碩直奔漲停價 888 元，矽力 * - KY 同步跳空漲停鎖在 578 元，其他包括力旺、譜瑞 - KY、創意、AES-KY、精測等 500 元以上個股均大漲逾半根停板。

金融股今天也是買盤焦點，其中台新金大漲逾半根停板，玉山金也上漲超過 3%，富邦金、合庫金等上漲逾 2%。航運股漲跌互見，貨櫃雙雄遭到調節，長榮、陽明均下跌逾 1%，萬海逆勢上漲近 3%。

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