外資狂買台股722億元創史上次高 三大法人合買827.41億元

金兔報喜，台股今 (30) 日開紅盤，由於春節休市期間，美股漲多於跌，加上市場預料 FOMC 本週利率決策會議可望放緩升息步調，大盤上演補漲行情，台積電領軍電子權值股飆漲，加權指數終場大漲 560.89 點，收在 15493.82 點，衝上全場最高點，並收復年線，外資今天大買 722.19 億元，創下史上單日次高紀錄。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資大舉買超 722.19 億元，為連續第 10 個交易日買超，累計狂買 2029 億元；投信轉為買超 26.97 億元；自營商買超 77.87 億元。三大法人合計買超 827.41 億元。

護國神山台積電 (2330-TW) 今天股價大漲 7.95%，收在全場最高 543 元，創去年 6 月以來新高，市值也重返 14 兆元大關，貢獻大盤超過 300 個漲點；聯發科重回 700 元之上，漲幅 6.6%；聯電同步飆漲逾 6%，收在 48.8 元。

其他電子股同步獲得買盤青睞，包括日月光投控、華碩、南亞科、研華等均大漲 3-4%，ABF 載板大廠欣興強漲逾 7%，南電也勁揚近 5%，面板雙虎友達、群創同步上漲約 5%。

股王大立光大漲逾 4%，收在 2165 元，股后信驊同步勁揚超過 4%，重返 2000 元俱樂部，亞德客 - KY 重返千金股行列，其他高價股也表現強強滾，祥碩直奔漲停價 888 元，矽力 * - KY 同步跳空漲停鎖在 578 元，其他包括力旺、譜瑞 - KY、創意、AES-KY、精測等 500 元以上個股均大漲逾半根停板。

金融股今天也是買盤焦點，其中台新金大漲逾半根停板，玉山金也上漲超過 3%，富邦金、合庫金等上漲逾 2%。航運股漲跌互見，貨櫃雙雄遭到調節，長榮、陽明均下跌逾 1%，萬海逆勢上漲近 3%。