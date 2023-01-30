兔年開紅盤站穩萬五 林修銘看好三利多加持按讚台股

台股今 (30) 日進行兔年開紅盤交易，在國際股市激勵下，台股今天早盤大漲逾 500 點，推升指數躍上年線攻上 15465.74 點。對於金兔年台股展望，證交所董事長林修銘說，在外資買超、通膨降溫、升息力道趨緩加持下，對於今年台股表現持樂觀態度，但面對國際政經變化挑戰，如何強化韌性亦是重要課題。

證交所與證券周邊單位今天舉行新春團拜，證交所董事長林修銘在台股開盤前表示，隨著通膨壓力趨緩，加上春節連假期間國際股市普遍走揚、我電子供應鏈在國際市場有舉足輕重的地位，預期今天股市開紅盤會有不錯的表現。

而台股今天開紅盤也不負眾望，早盤在權王台積電 (2330-TW) 領軍下推升指數大漲逾 500 點，儘管盤中漲勢收斂但仍有 400 點以上漲點，盤中指數持續站穩萬五關卡。

林修銘受訪時說，過去 3 年受到疫情、俄烏戰爭、通膨與供應鏈瓶頸等外在因素影響，使得外資大舉調節台股，但今 (2023) 年情勢扭轉，隨著通膨壓力降溫、聯準會升息力道趨緩，讓外資開始回頭買超台股，對於兔年台股走勢抱持樂觀態度。

儘管看好台股兔年行情，但林修銘也提到，包括國際政經情勢、氣候因素等外在環境變化，這些都對供應鏈生產、產業轉型、企業營運，甚至是資本市場競爭帶來挑戰，因此如何強化資本市場韌性，培養「動如脫兔」的能力也是今年市場的重要課題。

林修銘進一步指出，台灣資本市場面對全球交易所競爭，必須結合證券期貨等相關單位的經驗與優勢，群策群力並放眼國際，打一場資本市場國際盃的團體戰。

林修銘表示，受疫情與地緣政治影響，導致全球供應鏈重新布局，加速企業拓展、轉移營運據點，證交所將順應台資企業供應鏈移動與調整，延伸我資本市場的觸角，其中首站將在今年 2 月從越南駐點啟航，接下來也規劃前進泰國等新南向國家前進，整合當地中介機構駐點服務與台商組織資源，深耕新南向市場。

