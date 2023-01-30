〈證交所新春團拜〉因應產業轉型趨勢 股票重分類預計6月底前上路

因應企業轉型趨勢，證交所將股票重分類列為今 (2023) 年業務重點，證交所董事長林修銘指出，透過主板股票重新分類將有助於加速驅動集團轉型，並提高股票在國際市場能力，進而拉抬其估值，預計今年 6 月上路實施。

證交所暨證券與期貨周邊單位今 (30) 日舉行兔年新春聯合團拜，這是 2020 年新冠肺炎爆發以來，睽違三年進行實體團拜，林修銘會後受訪時指出，今年除將繼續推動創新板外，主板股票也將進行重新分類，盼能藉此提升股票市場能見度，並促使集團加快轉型步伐。

林修銘認為，越來越多的上市公司啟動轉型並跨入新經濟產業，舉例來說，像是鴻海 (2317-TW)、宏碁 (2353-TW)、佳世達 (2352-TW) 等企業旗下都有新經濟產業等「小金雞」，而透過上市公司股票重新分類，不僅合乎世界潮流，也能讓國內外投資人看見這些新經濟的股票，將有助於產業發展。

林修銘進一步指出，很多電子公司的子公司陸續啟動轉型，未來股票分類就會依產業性質分到數位科技的類股，但股票代號原則上不會更動，希望藉由重新分類幫助企業加快轉型進度。

至於要如何分類，林修銘則透露，目前正規畫根據市場趨勢劃分「數位科技」、「綠能」外，也會針對現有的類股區分出運動休閒、居家等族群，其中分類會將營收占比列為重點考量項目，新創產業則以市值為評估重點。

林修銘補充說明，證交所在進行股票分類時，會與企業、投資機構進行討論，目標在 1 個月內拍板分類項目，再獲得主管機關同意後就會進行系統更新，目標希望能在今年上半年，也就是 6 月底前實施。

另外，在創新板部分，林修銘則說，創新板的發展重點在於強化新經濟產業在市場上籌資的功能，因此掛牌家數多寡並非重點，走的是重質不重量的路線。

林修銘日前曾透露，創新板目前正在洽談掛牌的家數超過 10 家以上，今年創新板加上市公司掛牌目標數為 32 家，強調有信心可達成今年度的掛牌目標。