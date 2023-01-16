〈房產〉十大建商去年全台推案6000億元 寶佳續居冠軍寶座

根據市調機構統計，2022 年全台推案量前十大建商分別為寶佳、興富發 (2542-TW)、茂德、豐邑、愛山林 (2540-TW)、華固 (2548-TW)、國建 (2501-TW)、富宇、永信 (5508-TW) 及惠宇。十大建商合計推案量約 6000 億元，光寶佳就一手貢獻 2100 億元。若以戶數來看，寶佳 2022 年推案戶數 1.6 萬戶，也稱霸建商同業。

由數字科技 (5287-TW) 旗下 591 新建案統計全台推案市況，2022 年房市開高走低，但仍有不少建商佈局全台，像上榜的 10 家建商就未見疲態，共推出 5826.82 億元案量，年增近 2000 億元。

市調機構分析，推案量走高固然與房價飛漲有關，但從個案數及戶數同樣攀升的狀況來看，短期內仍有一波供給量持續釋放；不過他也強調，2023 年開始房市就面臨打炒房修法三讀通過，緊接還有 2024 總統大選等變數，加上供給已達高水位，屆時建商將面臨餘屋去化壓力，下半年推案力道可望逐漸放緩。

統計顯示，去年蟬聯冠軍的寶佳機構，本次維持一貫以量取勝風格，幾乎是有新建案的地方，就有寶佳的影子，去年除了固守蛋白區塊，更積極搶佔交通樞紐周邊，包括總銷逾百億的「大華縱橫」、「世紀莊園」，分別位在台中烏日及高雄左營等高鐵站周邊；此外，新竹高鐵站所在的竹北市，也有「合新詠遇」、「寶佳奇磊」等案公開，可說是全台都不缺席。

亞軍興富發建設，近年出手幾乎都是重量級推案，像去年雖然僅有 7 案登場，但其中卻有 4 案總銷超過 100 億，包括桃園龜山 A7 重劃區的「興富發鉑悦」，由於最小坪數規劃 24 坪，2 房含車位仍有機會以千萬預算左右入手，頗受首購族喜愛。位居第三名的茂德機構，去年新案多集中在新北三重、五股等地，指標案如三重「都廳大院」更榮登全台單一總銷最高個案，一口氣衝進前十。

年年上榜的豐邑機構，近年除了積極開發桃竹，也不忘回防發跡地台中市，去年一口氣在北屯、西屯及南屯等蛋黃區釋出 300 多億量能，當中水湳特區「豐邑 PARK ONE」，根據媒體報導還創下台中歷史新高的三位數行情。而從代銷跨足建商的愛山林建設，近年積極打造產銷一條龍，去年在新竹寶山更推出總銷 300 億元的代表作「宏道新竹帝寶」，成功擠進第五名。

跨足廠辦、商辦及住宅的華固建設，這次排名第六，近年接連在北市「北士科園區」推出「華固上文林」、「華固文臨」大案登場，在品牌效應加持下，成功帶動當地行情一飛沖天，根據實價登錄顯示，目前當地每坪成交單價都已站穩百萬元。排名第七的老字號上市建商國泰建設，去年除了聚焦台北市，也持續往台南東區、高雄三民等精華地區插旗，開發步調一如既往的穩健。