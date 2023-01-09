策略師：美股將逐漸復甦 年底標普有望突破4000點

景順全球策略師 Brian Levitt 表示，美國經濟預期在今年陷入溫和衰退，但投資者應該為持續的市場反彈做好準備，到了今年底，標準普爾 500 指數有望突破 4,000 點。

Levitt 預期，Fed 將在 2023 年第一季的某個時候結束貨幣政策緊縮，隨著高通膨環境的結束，股市有望開始逐漸復甦，與經濟復甦同步。

Levitt 說道，他相信這個週期的市場已經進入尾聲，他預測，儘管美股在短期內仍可能小幅下跌，但是到了年底，標準普爾 500 指數預估將突破 4,000 點，較目前水準仍有超過 3% 的上漲空間。

Levitt 指出，可以肯定的是，與疫情期間不同，未來股市表現將會有所不同。疫情期間，市場投機性大，許多股票被嚴重高估。

在過去的幾個月裡，特斯拉 (TSLA-US) 和蘋果 (AAPL-US) 等成長型股票以及加密貨幣等風險較高的資產估值大幅回落，市場情緒持續降溫。

不過，Levitt 表示，儘管投資人在短期內可能要忍受一些波動，但觸底已經臨近，可能是時候開始重新在投資組合中增加對風險型資產的押注。

「我們正處於一個可能存在短期下行風險的時期，但投資者面臨的挑戰是，如果你試圖預測 5% 至 10% 的下行時段，你就有可能錯過復甦。」Levitt 指出：「我們應該致力於為未來幾年的持續性復甦做好準備。」