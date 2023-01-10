溫和衰退下 再跌22%！大摩空頭：年底美股標普恐3,000點觸底

摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 表示，由於經濟衰退的衝擊，2023 年美股恐面臨比預期更嚴重賣壓，股市將自當前水準再重挫 22%。

Wilson 準確預測到 2022 年的股市拋售，美股三大股指創下 2008 年以來最大年度跌幅。他週一表示， S&P 500 指數在今年年底時恐怕會在約莫 3000 點附近觸底，根據 FactSet，S&P 500 指數目前約 3919 點。

市場普遍認為，2023 年上半年起美國經濟將溫和衰退，接著下半年復甦，因為美國聯準會 (Fed) 預計將停止升息並可能降息以應對不斷惡化的經濟狀況。

然而，Wilson 領導的摩根士丹利分析團隊認為，有鑑於獲利的高風險，股票的股權風險溢價 (ERP) 仍然太低，而企業對 2023 年的獲利預期實質上過高。 (股票的 ERP 即投資者持股的股票收益率與無風險資產收益率的差額)

「經濟衰退開始時，ERP 就會自任何水平開始明顯上升，換句話說，如果你認為經濟即將溫和衰退，你不能假設市場已經在價格上反映出來，因為 ERP 是處於自 2008 年大金融危機爆發前那一段的最低水準。」

摩根士丹利 2023 年對 S&P 500 的每股獲利 (EPS) 基本預測是 195 美元，而熊市預測是 180 美元。然而，該行大多數客戶認為 S&P 500 今年的 EPS 不會那麼悲觀，普遍估計落在 210 美元至 215 美元左右。

「高利率和高物價導致需求下降，以及新冠期間讓需求提前，如今也正在償還，供應因此趕上這些以前遠高於趨勢的消費水準。這種結合已讓許多公司措手不及，難以招架快速上升的成本，結果是利潤相較預期令人失望，且這樣的狀況恐怕還不到尾聲。」

Wilson 團隊表示，這就是為何普遍共識溫和衰退，但我們認為 S&P 500 指數並非處於 3500-3600 區間的原因，「共識在方向上可能是正確的，但幅度不對。我們認為，獲利更加走疲和 Fed 誓言對抗通膨，引起美股下跌，令 3900 點很容易就遭拋售。」

身為華爾街最大聲空頭之一的 Wilson 認為，今年企業獲利預期恐太樂觀，股市投資者可能會看到更嚴重的下跌。

無獨有偶，券商 Piper Sandler & Co 分析師 Michael Kantrowitz 上週預期 S&P 500 指數年底前將下跌至約莫 3225 點，較現行水準下跌約 16%。