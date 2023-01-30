開紅盤行情、加權指數突破年線＆重要事件整理！

一、春節期間各指數累積漲跌幅整理

台股加權指數今日開紅盤漲 560 點，漲 3.76%，收 15,493 一舉越過年線；台積電漲幅 7.95%，收 543。

二、連假重要事件整理

1. 通膨浮現降溫跡象：封關期間美國公布生產者物價指數 (PPI) 降至 6.2%，個人消費者物價指數 (PCE) 降至 5.02% 雙雙優於市場預期，核心通膨降至 4.42%，顯示通膨有持續降溫現象。

2. 聯準會釋出鴿派訊息，未來關注是否暫停升息：封關期間聯準會理事華勒與堪薩斯分行總裁喬治，認為目前貨幣政策接近足夠的限制水準，市場對此解讀為鴿派訊息，同時預估 2/1 聯準會將升息 1 碼，未來鮑爾是否暗示暫停升息是市場焦點。

3. 各機構調升中國經濟成長：中國放寬防疫措施有利於消費釋放，春節期間服務消費超預期的復甦，但官方資料顯示要到今年下半年才有望回復到 2019 年的水準，雖 2022 年中國經濟成長僅 3.0%，為 1990 年來次低水準，但防疫鬆綁後，刺激內需為重點，因此各大機構已經上調經濟、房地產銷售等預估，投行普遍調升全年成長至少 4.9%、最多 5.7%。

4. 特斯拉封關期間累計漲幅 45.33%：年初全球降價策略促使 1 月新增訂單為同期產量兩倍，目前年化產能超 190 萬輛，德國柏林及美國德州新廠持續產能爬坡，新一代新車平台將於 3/1 投資人大會上公布更多資訊；電動皮卡 Cybertruck 將於 2023 年中量產，2024 年大規模交付。(延伸閱讀推薦：全 4 檔 00893、00895、00896、00901 電動車 ETF 怎麼選？)

5.Intel 市場規模展望：Intel 對於 2023 年 PC 市場規模的展望下緣為年減 8.5%，封關期間累計漲幅為 - 4.86%；Intel 同時也提到 1H23 伺服器市場較疲弱，但 2H23 將會重回成長，此外，新平台 Sapphire Rapids 正在量產將滿足客戶的積壓訂單，並會在年中出貨達到 100 萬片。而德州儀器財報公布，4Q22 營收 46.7 億美元 (-11%QoQ，-3%YoY)，毛利率 66.1%，稅後獲利 19.62 億美元，稅後 EPS2.13 美元，略優於市場預估值，封關期間漲幅持平；今年第一季產品動能僅車載成長，其餘全數滑落，德州儀器預計客戶仍將以去化庫存要優先要務，產品出貨動能延續上季看法，僅車載 YoY 續升，其餘產品線包括個人消費、工業與網路設備仍全數滑落。



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