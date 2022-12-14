女股神預測：能源股將成為通膨下滑的犧牲品

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 週二 (13 日) 預期，美國早已陷入衰退，能源股和其他價值股將成為通膨下滑的犧牲品。

聯準會即將在週三宣布最新利率決定，伍德在週二的一場網路研討會上提到，聯準會週三升息 2 碼已成定局，符合市場共識。

伍德擔憂聯準會緊縮政策讓美國經濟陷入嚴重衰退。她提到：「貨幣供應量正在以驚人的速度下降，最近幾個月原物料價格的下跌也代表了經濟衰退的跡象，我相信歷史會證明，美國經濟已全年處於衰退之中。」

女股神認為，聯準會升息導致經濟陷入衰退，同時通縮風險漸增 (圖片：AFP)

近期美國通膨率下滑趨勢難以忽視，美國週二公布 11 月消費者物價指數 (CPI) 明顯遜於市場預期，此前，美國 10 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數增速也出現放緩。市場預期聯準會可能在明年初放緩升息幅度至 1 碼。

伍德預測：「隨著廣泛的經濟需求變得更加稀缺，相對較低的利率應該對成長股有利，而能源股和其他價值股將成為通膨下滑的犧牲品。」

伍德旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK) 主要聚焦成長股，今年迄今已崩跌近 63%，在同類美國中型成長型基金表現最差。

ARKK 曾在 2020 年暴漲近 150%，成為當年表現最亮眼的 ETF，但這種猛烈漲勢隨著疫情漸緩退燒，更在聯準會啟動升息循環後一蹶不振。與 ARKK 相比之下，美國能源股今年迄今暴漲近 56%。