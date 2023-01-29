〈台股風向球〉兔年開紅盤 聚焦三大方向

虎年封關後適逢美股超級財報陸續登場，連假期間美股道瓊指數雖僅下跌 0.9%，但台股連動較高的那斯達克指數下跌 4.3%、費城半導體指數則大漲 5.2%，台積電 ADR 更飆漲近 7.5%，顯示科技股漲跌互見，半導體可望引領本周的兔年開紅盤行情，再加上國內內閣改組迎來新氣象，有利助漲多頭氣氛，惟留意，本周下半周市場等待 FOMC 今年第一場會議結果，不排除在短線行情熱絡後，隨即又將陷觀望。

春節期間，台積電 ADR 並未明顯受到英特爾悲觀財測衝擊，合計約漲近 7.5%，法人認為，此有利周一兔年開紅盤走強，不過，英特爾不僅去年第四季財報未達預期，也看淡後市，對台股電子股的續航力恐仍有一定的影響，須留意短多反彈後的續航力。

而內閣改組成另一個市場關注焦點，具生物科技背景的前副總統陳建仁接下行政院長一職，生技股的投資氣氛或有望延續年前的逢低反彈氣勢。

不過，法人提醒，市場傳出美國新任眾議院議長麥卡錫有意在春季來台訪問，兩岸政治局勢若因此更加緊繃，會對台股上攻造成壓力。

此外，可觀察 1 月以來外資提前布局方向，外資 1 月初至封關日買超前 10 大標的依序有聯電 18.6 萬張、台積電 13.3 萬張，新光金 10 萬餘張，臺企銀 7.6 萬張，元大金 7.4 萬張，開發金近 7 萬張，中信金、台新金和永豐金均逾 5.3 萬張，兆豐金約 4.5 萬張，顯然有意在晶圓雙雄和金融股處相對低檔之際進場。

而投信自 1 月以來買超前 10 大標的則分別有聯電近 4.1 萬張，裕隆、中鋼和友達均逾 1 萬張，金居 9700 張，台泥和中鴻均達 8200 張，中信金 7700 張，天鈺 7400 張，全新 7100 張。

永豐金證券提到，去年美國聯準會急速升息 17 碼，創 1980 年代以來最激進節奏，而今年第一場 FOMC 會議在 1 月 31 日至 2 月 1 日召開，決策結果將於台北時間 2 月 2 日凌晨公布，料將對市場造成一定程度的震盪。

永豐金證券認為，美國基準利率快速上升對股市估值修正的壓力可望趨緩，後續觀察重點落在現行的利率將持續多長的期間。