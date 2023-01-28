〈紐約匯市〉美股漲勢帶動 美元吸引力增 周五上漲 但Fed升息預期縮減 本周仍走低

隨著美股相對歐股更具漲勢，美元終於看起來更具吸引力，美元周五終於走高，但因為市場更加預期聯準會 (Fed) 下周升息幅度縮小，美元本周仍走低 0.17%。

由於市場廣泛預期歐洲央行和英國央行仍須要進一步升息才能抑制通膨，所以對 Fed 升息預期不斷下降的心理支撐歐元本周漲勢。

12 月 Fed 會議時市場對升息共識已自 75 個基點降至 50 個基點，現在已更堅定在 25 個基點。周四公布第四季 GDP 成長數據並未改變此預期，該細部數據顯示消費者實際支出較預期更加放緩，周五公布的個人消費支出 (PCE) 數據也意外大降。

ING 分析師表示：「雖然通膨仍高於目標，且失業率處於周期低位，但跡象表明，經濟正對緊縮貨幣政策做出反應，Fed 將意識到大眾對升息過快令經濟陷入衰退的擔憂情緒。」

周五 (27 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上升 0.1%，至 101.72。歐元下跌 0.2% 至 1.0869 美元。

據 Forexlive 報導，丹麥銀行表示：「我們認為美元多頭部位再次開始具有吸引力，甚至從策略角度來看也是如此。」

該行指出，歐元 / 美元失去動力，歐股開始表現不及美股，這是美元的希望之源。

1 月份迄今，MSCI 的歐股綜合指數 (除英國外) 上漲約 9%，而美國為 6%。

然而，Amundi 表示，大部分出色的表現都是基於「金髮女孩情境」，指歐元區仍將不管不顧的推動經濟成長，支撐收益的同時央行也將暫停升息。

但歐股尚未將歐洲央行升息的必要性 (因通膨仍高) 反映在股價上，這令企業收益蒙上不那麼樂觀的背景。

Amundi 投資長 Vincent Mortier 認為，歐股指數將從當前水準盤整 15% 至 20%，雖然漲勢仍可能持續數月或數周，但「將會迎來正常化的跌勢。」

近期美股相較歐股走高，令市場相信歐股並非單向走高。過去一周跡象顯示，歐股上漲約 1%，表現不及美股，標普 500 指數上漲 2.4%。

但許多人將歐股表現不佳視為異常，因為外資迅速流入歐洲。美銀報告指出，截至周三的一周內，投資者向歐股基金挹注 34 億美元，創下 2022 年 2 月以來歐股資金流入最強大的紀錄。

其他人認為，歐股並非扭轉美元跌勢的催化劑，除非美國聯準會 (Fed) 下周給予市場鷹派意外，但這不可能。

「除非升息 50 個基點，或有條件的承諾停止緊縮，否則要改變現況的門檻很高，美元雖然處於緊張和超賣狀態，但卻缺乏逆轉的催化劑。」TD Securities 說。

截至台灣時間周六 (28 日) 約 7:00 價格:

美元指數報 101.94。+ 0.1%

歐元兌美元 (EUR/USD) 匯率報 1 歐元兌 1.0867 美元。-0.23%

英鎊兌美元 (GBP/USD) 匯率報 1 英鎊兌 1.2397 美元。-0.08%

澳幣兌美元 (AUD/USD) 匯率報 1 澳幣兌 0.7103 美元。-0.16%

美元兌加幣 (USD/CAD) 匯率報 1 美元兌 0.7511 加幣。+0.12%

美元兌日元 (USD/JPY) 匯率報 1 美元兌 129.85 日元。-0.28%