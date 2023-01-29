晶技車用元件出貨比重快步攀升 目標2025年營收占比倍增

頻率元件廠晶技 (3042-TW) 去 (2022) 年以來車用頻率元件穩定出貨，第三季營收占比提高到 14-15%，預估全年出貨量將創高，晶技指出，浙江寧波新設立晶創科技新廠，預計今年第四季進入量產，同時，在此一投資案完工的挹注產能之下，目標在 2025 年營收占比倍增到 30%。

晶技 2022 年 5G 網通與車用產品爲兩大關鍵成長區塊，全年營收占比將達 50%，其中車用頻率元件出貨穩定成長，目前在全球市占約 10%、排名第三，隨著晶創以專用生產線開拓車廠及 Tier1 汽車電子廠，隨著新廠、新產能明年加入後，市占可望加速提升。

同時，晶技提出對車用頻率元件產品區塊的成長寄予厚望，目標在 2025 年達成車用頻率元件營收占比倍增到集團營收的 30%，等於較去年的約 15% 占比倍增。

晶技新成立晶創科技，目前自有產能設在同爲晶技子公司的寧波台晶電子廠區內獨立生產，每月產能將擴大至 6000 萬顆，晶創在浙江寧波取得 33 畝建廠用地建廠，興建中的新廠預計 2023 年每月開出 6000 萬顆新產能，後續將擴充至每月 2 億顆的產能。

就晶技頻率元件產品應用別來看，車用毛利率達 45%，晶技透過廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等 EMS 廠打入美系電動車供應鏈，也進入鴻海 (2317-TW) 等積極發展電動車的科技廠。

晶技指出，全力拓展車用產品銷售，除打進美系電動車廠供應鏈，也獲歐系 Tier 1 汽車電子廠納入，成為供應鏈成員之一，以目前晶技車用元件出貨量來看，已取得在全球車用頻率元件市場 10% 的市占率。

晶技在中國大陸浙江寧波設立晶創科技的目的即爲強攻汽車應用市場，晶技指出，晶創將在最短時間內完成全數認證並取得 Vendor Code，看好電動車頻率元件用量將達 100 -150 顆，較每台內燃機汽車使用 8-10 顆的需求量明顯放大。