鉅亨速報 - Factset 最新調查：台泥(1101-TW)EPS預估上修至1.92元，預估目標價為37.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對台泥(1101-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.82元上修至1.92元，其中最高估值2.61元，最低估值1.47元，預估目標價為37.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|2.61
|3.62
|最低值
|1.47
|1.72
|平均值
|1.97
|2.69
|中位數
|1.92
|2.69
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|135,132,000
|142,443,000
|最低值
|103,906,757.13
|103,906,757.13
|平均值
|121,192,487.57
|124,609,574.34
|中位數
|124,006,000
|127,094,844.45
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|3.3
|4.32
|4.43
|4.37
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|107,041,452
|114,367,247
|122,783,014
|124,594,602
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1101/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。