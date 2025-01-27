鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.36元，預估目標價為537.5元
鉅亨網新聞中心 2025-01-27 08:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.63元下修至40.36元，其中最高估值43.74元，最低估值37.72元，預估目標價為537.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|43.74(43.74)
|47.69
|47.1
|最低值
|37.72(37.72)
|31.23
|35.84
|平均值
|40.76(40.83)
|38.81
|41.39
|中位數
|40.36(40.63)
|38.63
|40.46
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24,927,870
|26,403,040
|29,924,070
|最低值
|23,558,000
|21,697,000
|23,020,000
|平均值
|24,222,280
|24,394,530
|26,388,530
|中位數
|24,201,580
|24,179,580
|26,026,790
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|27.25
|29.06
|20.52
|27.42
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|21,674,701
|19,215,304
|16,736,453
|15,900,157
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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