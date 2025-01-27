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鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉晶光(3406-TW)EPS預估下修至40.36元，預估目標價為537.5元

鉅亨網新聞中心 2025-01-27 08:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對玉晶光(3406-TW)做出2024年EPS預估：中位數由40.63元下修至40.36元，其中最高估值43.74元，最低估值37.72元，預估目標價為537.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值43.74(43.74)47.6947.1
最低值37.72(37.72)31.2335.84
平均值40.76(40.83)38.8141.39
中位數40.36(40.63)38.6340.46

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值24,927,87026,403,04029,924,070
最低值23,558,00021,697,00023,020,000
平均值24,222,28024,394,53026,388,530
中位數24,201,58024,179,58026,026,790

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS27.2529.0620.5227.42
營業收入
(單位：新台幣千元)		21,674,70119,215,30416,736,45315,900,157

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3406/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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