〈名人帶你出遊去〉台泥董座張安平推東部共存共榮 讓旅客參與地方共好

台泥 (1101-TW) 董事長張安平積極推動工業與社會的對話，也串連宜花東共生共榮，從台泥企業團所屬和平電力與海巡署攜手打造宜蘭最南端「漢本海洋驛站」，到花蓮和平水泥廠內的「台泥 DAKA 開放生態循環工廠」，延伸至台東的「紅葉谷綠能溫泉園區」，結合在地力量，與周邊社區聚落攜手向前進。

張安平指出，產業必須要跟自然、地方相結合，合在一起才能夠有未來，未來不僅會全力協助地方，將產業繼續好好經營，也會致力找尋與自然間的平衡，繼續發展下去。

而台泥花蓮 DAKA 園區內的統一超商及星巴克門市，將應支付給台泥的場域租金，轉為公益捐款投入和平急難救助基金，不以營利為目的，讓每一位造訪的旅人在園區停留消費，都一同參與地方共好。

在農曆初一至初八，DAKA 也舉辦「市集環保購 自備容器抽抽樂」，自備容器、環保餐具、不索取包裝及提袋可享折抵 5 元外，當日單筆消費不限金額可獲得 EARTH HELPER 永續積分 10 分，有機會抽永續旅遊大獎，並有 DAKA 市集現場抽環保減碳好禮。

台東紅葉谷綠能溫泉園區則是台泥綠能與雲品國際共同打造，是全台第一個結合觀光與地方共生的地熱發展園區，園區內有溫泉戲水區、獨立餐廳與期間限定的地熱鑽探展與導覽，以及 26 家品牌進駐的選物賣店，其中 23 家為台東在地、半數以上為延平鄉在地店家。

過年期間，紅葉谷也與 Vantel 共同推出春節特別企劃，結合五星旅宿、豪華露營的露營車體驗，透過與旅程、民宿與餐飲業者等地方夥伴攜手，搭建共生共榮的平台、落實在地創生。