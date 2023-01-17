〈虎年封關〉三大法人虎年從台股提款兆元 外資封關日續卡位晶圓雙雄

台股虎年封關小漲 5 點收在 14932.93 點，統計虎年大盤共跌掉 2741.47 點，三大法人虎年從台股提款約 1 兆元走人，其中外資更大舉調節 1.07 兆元，壓抑台股虎年氣勢。儘管市場變數仍多，但外資仍趕在封關日進貨買晶圓雙雄，敲進聯電 (2303-TW) 近 5 萬張，台積電 (2330-TW) 也獲加碼 1.5 萬張。

統計三大法人，在虎年期間 (2022 年 2 月 7 日到 2023 年 1 月 17 日) 合計賣超台股約 1 兆元，其中外資共賣台股金額達 1.07 兆元，自營商也從台股提款 2161.14 億元，僅投信買超約 2739.36 億元。

再看台股虎年封關日三大法人態勢，外資抱股過年意願高漲，趕在封關前夕加碼台股 112.46 億元，已是連續 9 個交易日買超，自營商則小買 4.62 億元，去年力挺台股的投信則在封關日調節 44.88 億元。

觀察三大法人封關日布局動向，外資鎖定聯電 敲進近 5 萬張、台積電 買超 1.5 萬張，其他包括永豐金 (2890-TW)、中信金 (2891-TW)、新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW) 也獲外資加碼 1 萬餘張。

賣超前五大中，元大滬深 300 正 2、玉山金 (2884-TW)、元大台灣 50 反 1 各遭調節 1.4 萬餘張，長榮航 (2618-TW)、群創 (3481-TW) 個資遭賣超 9574 張、9453 張，友達 (2409-TW) 遭賣超 6158 張、鴻海 (2317-TW) 遭賣超 5702 張。

自營商買超部分，元大台灣 50 反 1 獲買超 1.8 萬餘張、期街口布蘭特正 2 獲加碼 1.1 萬餘張、富邦台灣加權反 1 獲加碼 6658 張、富邦台灣半導體或買超 6562 張、國泰智能電動車獲加碼 3330 張。

賣超前五大標的，元大滬深 300 正 2 遭砍 1.8 萬餘張、中信中國高股息遭調節 1.4 萬餘張、期元大 S&P 原油反 1 遭賣超 6226 張、富邦恒生國企正 2 遭調節 5699 張、中信中國 50 正 2 遭調節 4984 張。

投信買超前五大標的中，裕隆 (2201-TW)、聯電各自獲買超 2000 餘張、友達獲買超 1965 張，航空雙雄長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 各自獲買超 847 張、557 張。

賣超前五大標的台積電遭賣超 4542 張、鴻海遭賣超 3530 張、台泥 (1101-TW) 遭賣超 3424 張、中信金與開發金各自遭調節 2971 張、2660 張，群創遭砍 2547 張。