〈財報〉雪佛龍全年獲利倍增至365億美元歷史新高 但低於華爾街預期

雪佛龍 (CVX-US) 周五 (27 日) 公布了 2022 年創紀錄的 365 億美元獲利，是去年同期的 2 倍多，但低於華爾街預期，主受資產減記和石油和天然氣價格回落的影響。

這家美國第二大石油生產商的 2022 年調整後淨利較 2011 年創下的紀錄高出約 100 億美元。但第 4 季國際石油和天然氣業務減記 11 億美元，導致低於預期的 372 億美元。

雪佛龍的財報數字拉開全球能源供應商驚人收益的序幕。分析師指出，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，強勁的需求和短缺導致的高價格，使西方能源公司今年的獲利總和可望達到 2000 億美元。

隨著企業提高對股東的派息，產業收益已經使能源股成為市場回報率最高的類股。最新數據可能會激起徵收暴利稅的新呼聲。

白宮周三 (25 日) 抗議雪佛龍決定將預算增加 2 倍，從未來收益中回購自家股票，目前尚未公布回購期限，但回購金額為 750 億美元。拜登政府表示，企業應該加大投資，以降低消費價格。

投資人對此的回應是在周四 (26 日) 將雪佛龍股價推高近 5% 至 187.79 美元，在過去 52 周上漲了 44%。

雪佛龍去年向股東支付了 260 億美元的股利和回購股票，並投資了 157 億美元。雪佛龍表示將在 2023 年將資本支出提高到 170 億美元，其中三分之二在美國，而美國的產量成長了 4%。

雪佛龍 2022 年全年自由現金流較上年增加了 150 億美元。

CEO 沃思 (Michael Wirth) 在財報聲明中表示，超過 20% 的已動用資本回報率，「代表我們對資本效率的關注正在取得成果。」

在去年最後一季，雪佛龍調整後獲利為 79 億美元，合每股 4.09 美元，較去年同期成長 61%。

雖然由於泰國和印尼的特許權終止導致國際產量下降 7%，影響整體產量疲軟，但全年獲利仍出現激增。

雪佛龍一直在轉移新的投資並將生產重點轉移到美國。去年美國產量升至創紀錄水平，主要得益於主要頁岩盆地二疊紀產量增加 16%。

由於國際業務因更高的獲利率而反彈，其煉油業務甚至更強勁，幾乎是上年的 3 倍。 受再生燃料銷售額和航空燃料需求增加的帶動，精煉產品銷售額成長了 7%。