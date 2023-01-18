英特爾仍全力推動德國設廠 季辛格：晶片決定未來50年地緣政治 

英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger) 周二 (17 日) 表示，放眼未來 50 年，半導體供應鏈將是比石油更能決定地緣政治大局的因素，晶片領域的投資、貿易和可取得性將主導全球政治。英特爾高層同日表示仍全力推動德國設廠計畫，正與當局研議融資細節。

季辛格在世界經濟論壇 (WEF) 接受 CNN 訪問時說，雖然過去 50 年的地緣政治格局取決於石油儲備的地點，但未來 50 年，科技供應鏈和半導體生產地點將更為重要，晶片領域的投資、貿易和可取得性將主導全球政治。

他表示，英特爾正在歐美等地投資設廠，這不只對公司未來重要，對全世界來說也是最重要的資源，因此需要建立「平衡、強韌的供應鏈。」

英特爾去年宣布在美國投資 200 億美元興建兩座新工廠，也在歐洲宣布多達 900 億美元的投資案，以確保在全球半導體界的領先地位，並因應晶片生產過度集中亞洲的現況。

季辛格說，從疫情危機和多年的發展中，英特爾認知到需要建立供應鏈強韌，因此大力投資半導體生產，以營造公平的競爭環境。不過在疫情期間上任執行長至今已兩年的他坦承，投資計畫正好碰上大環境不佳，確實充滿挑戰性。

對英特爾來說，在德國馬格德堡 (Magdeburg) 設廠是歐洲半導體布局重要的一環，但德國媒體上月報導，由於通膨墊高成本，以及希望向德國政府爭取更多補貼，該廠原定 2023 年上半年的投產時間表可能延後。

英特爾周二表示，仍全力推動德國廠計畫，目前正與德國當局研議融資細節。全球營運長 Keyvan Esfarjani 說：「我們致力於讓馬格德堡計畫成功。雖然我們必須因現況調整自己的節奏，但我們也不能轉移對歐洲的注意力。」

目前歐洲各國還在設法吸引英特爾投資，例如義大利政府上周重申爭取到英特爾投資的決心。

美國則在去年通過的晶片與科學法 (CHIPS Act)，為美國半導體研發和生產投資超過 2000 億美元。

季辛格周二表示，雖然美國總統拜登去年已指示商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 負責執法和撥款，但許多製造廠商至今都在等待法案撥款，「我們期待今年實現。我們已經投資，政府要把錢拿出來。」