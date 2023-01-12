系微支援英特爾Xeon處理器 搶下世代資料中心與HPC商機

BIOS 軟體業者系微 (6231-TW) 今 (12) 日宣布，旗下 BIOS 和 BMC 軟體產品已針對英特爾 (INTC-US) 推出的第四代 Xeon 可擴充處理器與 Xeon Max 系列架構的伺服器平台，提供完整技術解決方案及服務支援。

系微表示，英特爾最新一代可擴充式處理器，提供以工作負載為重點的強化功能，為包括資料分析在內的工作負載提供新的內建加速器，Xeon Max CPU 系列是首款也是唯一具備高頻寬記憶體 (HBM) 的 x86 處理器，無需修改任何程式碼，即可加速許多高效能運算 (HPC) 工作負載。

這一代的優化包括將第三代最大內核心數量增加一倍，提升至高達 56 顆，並透過支援 DDR5、PCIe 5.0 和 CXL(Compute Express Link)1.1 改善系統 I/O 介面和記憶體頻寬的效能，並內建全新強化加密記憶體完整性的安全技術，有助提高平台安全性。

系微 InsydeH2O UEFI BIOS 及 Supervyse BMC(基板管理控制器) 產品，提供可靠安全、高客製化且功能豐富的軟體方案，這些軟體經過驗證和優化，能滿足採用新處理器在 AI、HPC、分析、雲端、網路和邊緣計算領域中日益增長的工作需求，更快速地解決問題，同時提高工作效率和最佳化總體擁有成本。

系微伺服器工程研發部副總經理 Mohamad Saleh 表示，很高興能協助客戶實現英特爾最新 Xeon 平台設計，公司擁有優化的軟體解決方案，以及對所有 Xeon Scalable 和 Xeon Max 平台的早期參與，將使我們客戶能夠專注於利用該平台的功能，以創新的設計產品來推動產業的發展。