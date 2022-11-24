美國準備授權雪佛龍 提高委內瑞拉石油產量

稍早路透引述知情人士報導，只要委內瑞拉政府和反對黨重啟政治談判，雪佛龍 (Chevron) 最快本周六就能獲美國允許，大幅擴張在委內瑞拉的營運規模。

美國總統拜登正在尋找石油替代來源，而目前的情況讓他有相當充分的理由這麼做：目前美國頁岩油產量進展緩慢、俄羅斯石油出口因制裁而萎縮，而且沙烏地阿拉伯暗示石油輸出國家組織 (OPEC) 可能減產。

此外，美國為了抑制汽油價格，已從緊急儲備釋出超過 2 億桶原油，但此措施將於 12 月結束。

拜登政府曾暗示將放寬對委內瑞拉的制裁，包括授權雪佛龍恢復石油產量的較大範圍許可及重獲交易特權，條件是委國政府和反對黨的政治談判必須取得進展。

知情人士說，委國各政黨和美國官員正推動本周末於墨西哥城，舉行這場自 2021 年 10 月以來的首次對談。為了讓馬杜洛政府和在野黨談判更順利，美國已拋出稍微放寬制裁和釋放一些委國囚犯等條件。

美國有尋找替代石油的壓力

雪佛龍現有的執照將在 12 月 1 日到期，消息來源透露，美國財政部可能在下周一或周二頒發新的執照。

但若委國政府和反對黨未能舉行談判，美國可能更新現行執照，僅讓雪佛龍維持在委國的資產，無法擴張營運規模。

在委內瑞拉遭制裁以前，雪佛龍與委國國營石油公司 PDVSA 的合資公司每日約可生產 20 萬桶油。

美國在 2019 年制裁委國，但允許雪佛龍有權在委國產油，以抵付未償還債務。

由於對俄羅斯實施經濟制裁、加上 OPEC 幾個月前減產，美國正積極尋找原油替代來源，因而再次考慮擴大雪佛龍營運。

委內瑞拉擁有相當於 3000 億桶的原油蘊藏量，是世界最大，但因為投資不足、未善加維修以及遭美國制裁等因素，一職無法達到產量目標。委國的官方產量目標為每日 200 萬桶。