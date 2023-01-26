〈財報〉高票價推升營收 美國航空第4季獲利超越預期

美國航空 (AAL-US) 第 4 季獲利超出分析師的預期，因為強勁的旅遊需求和高票價在動盪的假期期間提振了業績。

該股在周四 (26 日) 盤前交易中上漲約 2%。

根據 Refinitiv 分析師平均估計，美國航空第 4 季表現與華爾街的預期相比如下：

●調整後每股獲利 1.17 美元，高於預期的 1.14 美元

●總營收 131.9 億美元，略低於預期的 132 億美元

截至 12 月 31 日當季，該公司未經調整的淨利為 8.03 億美元，合每股 1.14 美元，較去年同期虧損 9.31 億美元或每股虧損 1.44 美元有明顯的改善。

當季營收為 131.9 億美元，較疫情爆發前的 2019 年同期成長 16.6%。 美國航空本月稍早時調升第 4 季的營收和獲利預期。

美國航空全年淨利為 1.27 億美元。CEO 伊索姆 (Robert Isom) 在給員工的通知中表示，這是該航空公司自 2019 年以來首次實現全年獲利。

隨著該航空公司進入 2023 年第 1 季，它預計運力將較 2022 年第 1 季高出 8% 至 10%，並預計每股獲利將實現收支平衡。

雖然擔心美國主要企業裁員和經濟疲軟，但達美航空 (DAL-US) 和聯合航空 (UAL-US) 主管對 2023 年的訂位量同樣持樂觀態度。