需求強+票價高 美國航空大幅調升第4季營收預期

美國航空大幅調升第4季營收預期。（圖：AFP）
美國航空大幅調升第4季營收預期。（圖：AFP）

由於強勁的需求和高漲的票價，美國航空 (AAL-US) 周四 (12 日) 調升第 4 季的營收預期。

該航空公司估計營收較 2019 年成長 17%，高於之前預測的較 3 年前新冠疫情前成長 11% 至 13%。

美國航空表示，本季每座位英里的收入可能比 2019 年成長 24%，高於其先前預測的 18% 至 20%。

美國航空股價在周四盤前交易中上漲超過 3%。

美國航空將在 1 月 26 日開盤前公布上季業績。

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