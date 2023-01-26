紐交所罕見故障原因查明：人為操作失誤導致

紐約證交所周二 (24 日) 出現史上罕見的交易異常，並引發市場劇烈波動，根據最新調查，異常停牌事件是人為失誤所致。

根據報導，由於「技術失誤」，數百檔股票在周二當天開盤後，在沒有開盤價情況下就開始交易，造成一些已進行的交易將被宣布為「無效」，紐交所發佈了 251 檔受錯誤影響的股票名單，並對公開數據中的當日最高價和最低價進行調整。

受影響的包括麥當勞，沃爾瑪和摩根士丹利在內的 250 多家公司，部分公司股價在短短幾分鐘內波動了 25 個百分點。

報導指出，這是因為周二時一位紐約證交所員工未能正確關閉它的災難恢復系統所導致。知情人士說，由於備用系統保持運行狀態，誤導了交易所的電腦將上午 9:30 的開盤，視為交易的延續，因此跳過了當天集合競價設定初始價格的步驟。

這份備用系統設在芝加哥 Cermak 路，它的作用是保護美國市場，以防災難襲擊這個全世界最大的股票交易場所，但周二它卻成為災難的來源。

這一事件帶來的成本仍有待確定。與此同時，市場專業人士和日間交易員感到不安，等待交易所詳細說明其所謂的「災難恢復配置」的「人為失誤」。

Themis Trading LLC 合夥人兼共同創辦人 Joseph Saluzzi 表示，紐交所需要想出更好的辦法來安撫投資者和監管機構，儘管人們都明白系統可能會出錯，但在開盤和收盤時，對此是零容忍的。

不願透露姓名的知情人士說，紐約證券交易所高管花了數小時來查明問題，直到他們確信不會有進一步的影響。 官員們還開始審查錯位交易是否可以根據市場規則，被標記為「明顯錯誤」，然後取消。

一家大型經紀公司的一位匿名人士表示，目前尚不清楚紐交所這次故障將造成多大損失，但經紀人和散戶的損失可能在 8 位數。