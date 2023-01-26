〈財報〉假期營運崩盤 西南航空上季大虧2.2億美元

西南航空 (LUV-US) 第 4 季虧損 2.2 億美元，之前該航空公司在假期期間運作崩潰推高了開支，在預計本為疫情以來最繁忙的旅遊季節損失了數百萬美元的收入。

它根據當前的「收入和成本趨勢」預測第 1 季將繼續虧損，而根據 Refinitiv 的估計，分析師一直預計本季每股獲利為 19 美分。

西南航空本月稍早時表示，在嚴冬席捲美國後，該公司在 12 月 21 日至 31 日期間取消了約 16700 次航班。

該航空公司周四 (26 日) 表示，大規模取消導致其稅前業績減少 8 億美元，與本月稍早估計的 7.25 億美元至 8.25 億美元的損失一致。

公布業績後，西南航空股價在周四盤前交易中下跌約 3%。

根據 Refinitiv 的一致估計，與華爾街的預期相比，西南航空第 4 季表現如下：

●調整後每股虧損 38 美分，大於預期虧損 12 美分

●總營收 61.7 億美元，略高於預期的 61.6 億美元

在嚴冬之後，競爭對手航空公司在聖誕節前後基本恢復，但西南航空的技術問題無法處理所有航班變更，機組人員不得不致電航空公司重新安排航班。CEO 喬丹 (Bob Jordan) 本月表示，該航空公司決定在接下來的幾天內取消大部分航班以重新運作。

該公司人一直忙於為些預訂其他航空公司航班以到達目的地的旅客處理數萬筆退款和復雜的報銷。