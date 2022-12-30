長期成長軌跡強勁+便宜！CFRA：強力買進西南航空

CFRA 分析師 Colin Scarola 和團隊認為，西南航空 (LUV-US) 長期成長軌跡強勁，且估值具吸引力。

「西南航空人力物力齊備，可在 2023 年大幅擴大產能，目前僅在等待波音交付更多 737 飛機。這會讓 2023 年新營收的增量成本非常低，因此利潤率將大幅提高。西南航空也擁有業界最強大的資產負債表，淨負債 36 億美元，西南航空與同業形成明顯對比，因為疫情大流行以來，大多數同業的槓桿率飆升至令人擔心的水準。」

由於其強大的品牌和較低的運營成本，西南航空自每架飛機產生的現金量數一數二，因其樞紐位置選擇避開昂貴的捷運，以及單一種飛機型號，這些預期令西南航空在 2023 年至 2024 年擁有強勁的自由現金流。

CFRA 對西南航空股票的 12 個月目標價是 47 美元，為 2024 年預估 EPS 的 12 倍，CFRA 指出這符合西南航空疫情前 2018 年至 2019 年的預估本益比 (P/E)。

西南航空股價週四大漲 3.70%，收每股 33.38 美元。今年迄今仍下跌約 22%。

針對西南航空，《Seeking Alpha》量化評級將其評為高分「強力買進」，主張其估值和獲利能力出眾。