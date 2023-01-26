〈財報〉雖寬頻成長趨緩 串流虧損增加 康卡斯特上季業績超標

康卡斯特 (CMCSA-US) 周四 (26 日) 公布的第 4 季獲利超出分析師的預期，但寬頻用戶成長持續疲軟，且其串流媒體服務 Peacock 的虧損不斷增加。

該公司的營收增加得益於其寬頻和無線業務以及主題公園部門的收入增加。

與 Refinitiv 調查的分析師的估計相比，Comcast 的表現如下：

●調整後每股獲利 82 美分，高於預期的 77 美分

●營收 305.5 億美元，高於預期的 303.2 億美元

該公司第 4 季調整後利息、稅項、折舊和攤銷前收益 (EBITDA) 較去年同期下降近 5% 至 80 億美元，這主要是由於遣散費增加所致。

康卡斯特表示，上季它總共流失 26000 名寬頻客戶，這主要是由於 9 月襲擊佛州和南卡羅來納州的颶風伊恩造成服務中斷所致。排除颶風因素，康卡斯特增加 4000 名客戶。

然而，即使是這個數字也代表有線寬頻用戶成長已經放緩，尤其是與疫情初期相比。最近幾季，用戶成長放緩一直在打擊康卡斯特和 Charter Communications (CHTR-US) 等有線電視的基礎業務，因為它們面臨來自電信商的激烈競爭。

這些公司最近還表示，美國房市放緩以及搬家率下降也導致新客戶的缺乏。即使如此，康卡斯特的寬頻用戶群仍然保持穩定，該部門的收入在本季成長近 6%，部分原因是價格上漲。

康卡斯特的 Xfinity Mobile 繼續成長，本季淨增 36.5 萬戶，使其無線客戶總數超過 530 萬。自從近年來跨足該行業以來，有線電視提供商的行動客戶成長一直保持穩定。

由於消費者繼續取消傳統電視套餐以支持串流媒體服務，有線電視業務在本季流失 44 萬名訂戶。

NBCUniversal 第 4 季營收成長約 6% 至約 99 億美元，這得益於 2022 年 FIFA 世界杯的收入。該賽事的轉播在其西語 Telemundo 電視網和 Peacock 上播出。

然而，Peacock 對 NBCUniversal 的業務造成壓力；該業務涵蓋電影、電視、串流媒體和主題公園。由於 Peacock 的虧損和更高的遣散費，其調整後獲利下降超過 36% 至 8.17 億美元。NBCUniversal 也因為 Peacock 調整後虧損 9.78 億美元，而去年同期為虧損 5.59 億美元。

該公司表示，Peacock 在第 4 季新增 500 萬淨付費用戶，這是自 2020 年推出以來的最佳單季記錄。Peacock 的付費客戶超過 2000 萬，營收幾乎增加 2 倍至 21 億美元。

主題公園業務仍是 NBCUniversal 的亮點，第 4 季該部門的營收成長了 12% 達 21 億美元，得益於美國和日本的遊客人數和客戶支出增加。