西南航空：航班中斷「肯定」衝擊第4季業績

西南航空 (LUV-US) 高管們周四 (29 日) 表示，假期航班崩潰「肯定」會影響其第 4 季業績，並補充說需要數周時間才能解決受影響旅客的報銷請求。

整個系統的混亂在假日周期間讓數十萬客戶陷入困境，並引起了華盛頓的密切關注。

這家廉價航空公司過去幾天削減航班，只執行了計劃班表的三分之一左右，以努力穩定其營運，並將飛機和機組人員派送到需要的地方。

西南航空表示，預計周五 (30 日) 將按正常班表運作。根據 FlightAware 的數據，它取消了原定周五起飛的 39 個航班，低於周四的 2300 多架航班。

CEO 喬丹 (Bob Jordan) 在周四的員工備忘錄中說，「我們已全力以赴，並制訂了經過測試的解決方案來支持恢復營運。我有信心，但我也很謹慎。」

他表示，該公司在穩定其班表前暫停售票，並於周五恢復銷售。

在嚴酷的冬季天氣席捲美國之後，西南航空的營運在假日周期間崩解。當大多數航空公司在上周末恢復正常時，西南航空的問題卻持續惡化。高管們列舉了一些挑戰，包括超載的內部調度平台，這對於讓機組人員與航班相匹配至關重要。

高管們周四誓言要改進船員調度平台，並表示更新工作已經在進行中，但指出此類項目需要數年時間。

在與記者的電話會議上，商務長格林 (Ryan Green) 表示「肯定會對第 4 季產生影響」。

但高管們拒絕估計中斷將給航空公司造成的總成本為何。該公司去年表示，2021 年 10 月的一次類似事件使該公司損失約 7500 萬美元，但當前事件持續的時間更長，因為假期和票價大幅上漲，也有更多旅客搭乘飛機。

該航空公司之前表示，預計本季營收將較 2019 年同期的接近 60 億美元成長 17%。