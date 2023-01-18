美銀：特斯拉降價 有助於推升今年銷量增長53%

美國銀行週二 (17 日) 表示，近期特斯拉 (TSLA-US) 對旗下電動車的降價措施，將有助於在 2023 年帶來更高銷量增長，預期今年電動車銷量將增長超過 50%。

特斯拉近期的降價，引發市場對該公司利潤率可能因此受到影響的擔憂，同時也憂心可能也將損害該公司獲利能力。

不過，美國銀行策略師在報告中表示，雖然 1 月特斯拉旗下 Model 3 和 Model Y 降價幅度達到 6% 至 20%，恐壓低利潤率，但此舉也可能促使今年電動車銷量增長 53%，是美銀先前預估 17% 的三倍多，同時也超過特斯拉執行長馬斯克設定的 50% 目標。

策略師寫道，銷量增長預估將使特斯拉營收在 2023 年達到 1,000 億美元，較先前預測的增長 18%。

不過，降價可能使特斯拉每輛電動車的銷售利潤減少 10% 到 20%，並且未來 2 年可能會進一步削減。因此分析師下調 2023 年和 2024 年特斯拉的每股盈餘預估。

美銀指出，特斯拉股價的估值仍然合理，並維持對該股的「中性」評級，對特斯拉的目標價設為 130 美元，低於先前的 135 美元。該股週二上漲 5.9% 至 129.65 美元。

投行 Jefferies 在週二也將特斯拉的目標價下修近 50%，從每股 350 美元下調 49% 至 180 美元，但維持對該股「買入」的評級。

Jefferies 股票分析師 Philippe Houchois 表示，該公司最近的降價將支持一個更廣大的目標，即讓電動車更加便宜。

「我們堅信特斯拉將引領產業走向更好商業模式，就算這條道路比我們想像中更坎坷。」Houchois 說道。

執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德日前也表示，隨著供應鏈瓶頸的消失，特斯拉有能力隨著電池成本的下降來降低售價。她也補充表示，這預期也將推高需求，同時限制對獲利能力的影響。「根據萊特定律，產量每累計增加一倍，電池成本就會下降 28%。」 伍德說道。