路透：微軟可能將在明年收購Netflix 拓展串流遊戲服務

據《路透社》報導，微軟 (MSFT-US) 行政總裁納德拉 (Satya Nadella) 自上任以來，持續在收購新的業務，有消息指出，串流媒體巨頭 Netflix (NFLX-US) 可能也將被納德拉納入 2023 年的收購清單中。

自 2014 年出任微軟執行長以來，納德拉開始了一連串的收購。微軟最初以 25 億美元收購熱門遊戲 Minecraft 開發商 Mojang。隨後，微軟以 260 億美元收購了 LinkedIn，並以 200 億美元收購了語音辨識和人工智慧軟體開發商 Nuance。而近期遭受歐盟監管機構嚴格審查的動視暴雪 (Activision Blizzard) 則是迄今為止最大的收購，金額高達 690 億美元。

報導中指出，若是最終收購動視暴雪失敗，轉而收購 Netflix 也具有戰略意義，而且可能更容易獲得美國和歐盟的批准。

事實上，微軟與 Netflix 已經在緊密合作。特別是 Netflix 選擇微軟作為獨家廣告技術和銷售合作夥伴，來協助 Netflix 推出有廣告、更低價的訂閱方案。微軟總裁 Brad Smith 也是 Netflix 董事會成員之一。

Netflix 在遊戲領域早已有自己的計劃，陸續收購遊戲開發商，並推出近 50 款手遊。若是微軟收購 Netflix，將有助於拓展微軟的跨裝置提供串流遊戲服務。

報導中說道，截至 12 月初，微軟的市值是 Netflix 的 13 倍。若是以 30% 的溢價計算，Netflix 企業的價值接近 1900 億美元，微軟應有能力負擔。