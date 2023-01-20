美股重點新聞摘要2023年01月20日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Netflix(NFLX)

日本 12 月 CPI

德國 Q4 GDP

美國 12 月成屋銷售

彭博：日荷最快 1 月底加入美國 限制先進半導體設備出口

《彭博》週四 (19 日) 引述消息人士報導，日本、荷蘭兩國最快將於 1 月底加入美國，對中國限制先進半導體設備出口。閱讀全文...

美國觸及債務上限 財政部開始實施特別措施

美國政府支出周四（19 日）達到法定舉債上限，美國財政部開始採取特別措施，以防止美國債務違約。美國財政部長葉倫表示，債務發行暫停期從 1 月 19 日開始，將持續到 6 月 5 日。閱讀全文...

Fed 二把手：利率須保持限制性一段時間以冷卻通膨

美國聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）周四（19 日）表示，利率需要在一段時間內保持在高峰，以進一步冷卻通膨，雖然目前通膨有放緩跡象但依然過高。與此同時，布蘭納德認為支撐美國經濟「軟著陸」的證據似乎越來越多，即通膨降溫而就業市場依然熱絡。閱讀全文...

Netflix Q4 新增用戶輕鬆超越預期 創辦人哈斯汀宣布卸下 CEO 職務

Netflix 周四 (19 日) 盤後公布財報，上季新增用戶人數達到 766 萬人，輕鬆超越市場預期，這家串流巨擘並宣布重大人事異動，帶領公司超過 20 年的創辦人哈斯汀 (Reed Hastings) 轉任執行董事長，產品長 Greg Peters 則升任共同執行長，與 Ted Sarandos 一同領導公司發展。Netflix 盤後一度大漲逾 7%。閱讀全文...