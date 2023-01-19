聯準會耍鷹重挫股市 券商去年獲利跌破400億元、年減逾6成

去 (2022) 升息循環讓股市面臨逆風壓力，券商獲利也跟著慘兮兮，包括經紀、自營與承銷三大業務獲利全數衰退，統計去年全體券商稅後純益只剩 387.28 億元、年減幅達 63.27%。

去年在聯準會升息壓力下，讓股市資金大舉撤離，歷經量縮價跌壓力，在大戶、散戶聯袂落跑，市場消極觀望等因素影響下，也連帶影響券商獲利動能。

根據證交所今 (19) 日公布最新數據，去年 12 月券商稅後純益 40.07 億元，較 11 月減少約 15 億元、減幅約 27%，累計去年券商稅後獲利腰斬，低於 400 億元，年減幅逾 6 成。

進一步看核心業務表現，受觀望氛圍影響，去年 12 月大盤總成交值約 4.4 兆元，月減幅約 1 成，這也使得券商單月經紀業務稅後純益 35.32 億元、月減 23.28%；全年稅後獲利只剩 528.14 億元，比起前年近千億元獲利入袋，減幅達 4 成之多。

在自營部位方面，受指數下挫導致評價利益損失，12 月自營的稅後純益只有 5.91 億元，較前月大減逾 6 成，而台股自去年大跌更讓券商自營部位全年獲利由盈轉虧，從前年的稅後獲利 291.69 億元銳減，全年淨損 6.51 億元，是三大獲利引擎中唯一虧損的業務。

承銷部位獲利同樣慘淡，去年 12 月稅後純益 3.14 億元、月減 4 成；累計前 12 月稅後純益 30.16 億元，年減幅達 5 成以上。

儘管 2022 年股市慘淡，但法人認為，在美國通膨有感降溫、聯準會有望放緩升息步伐的情況下，有機會激勵資金重回股市，屆時若大盤量能回溫，可望帶動券商經紀與承銷部位獲利回穩，重回成長軌道。