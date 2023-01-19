1月電視面板價格持穩 估Q1採購動能將下滑1成

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (19) 日發布 1 月下旬面板報價，研究副總范博毓表示，在採購動能偏弱下，主要面板廠依然嚴控稼動率在較低水準來維持供需平衡，因此預期 1 月電視面板價格將持穩，不過進入產業淡季，估本季電視面板採購動能將季減約 1 成。

范博毓說，1 月進入面板產業傳統淡季後，目前預期第一季電視品牌客戶的出貨量將季減約 25%，連帶讓電視面板採購動能也較上季下滑約 10% 左右。

在面板廠策略持續控管稼動率下，電視面板價格相對有撐，1 月下旬報價持平上旬，等於全月價格也持穩，1 月下旬 32、43、55、65 吋電視面板報價分別為 29、50、83、110 美元，均與上月底持平。

IT 面板方面，范博毓表示，由於顯示器面板在需求呈現疲弱下，1 月仍有部分品牌客戶希望價格維持下跌，且在眾多面板廠供應下，主流尺寸價格仍呈現緩跌趨勢，估 1 月 21.5 吋以下維持持平，23.8、27 吋主流尺寸則將小幅下跌 0.2-0.3 美元。

筆電面板則因部分需求提前在去年 12 月發生，因此預期本季筆電面板需求將低於預期，范博毓也補充，加上 1 月工作天數減少、部分品牌客戶選擇在農曆年前提前結價，議價時間縮短，不過在面板廠對價格持較堅挺的態度下，目前預期 1 月筆電面板價格也將走平。