〈兔年產業景氣前瞻〉海、空運難兄難弟 運價短期內難有強彈理由

隨著全球經濟放緩、終端需求低迷，無論是海運或空運，運價均不復見以往的歷史天價，持續處下跌趨勢，貨攬業者不諱言，終端去庫存告一段落前，海空運市況短時間內都不會好，短期內難有強彈理由，最好狀況是運價先止穩。

海運市場自去 (2022) 年第三季起運價直直落，呈現連 27 周下滑態勢，期間雖一度止跌，僅是因廠商趕農曆年前出貨，隨後運價又再度轉跌。

即便 2023 新環保法規上路，的確使船舶供給明顯降低，而航商也執行嚴格控艙制度，然而，歷年第一季為傳統淡季，上半年只能說先審慎看待。

貨攬業者台驊 (2636-TW) 坦言，現在終端不管實體或電商，均遇到同樣的問題─庫存太多，除了日前歐美感恩節和黑色星期五因大促銷看到部分買氣回升，但整體買氣仍相當疲軟，尤其北美近日遭受暴風雪襲擊，消費動能更是急凍，料海空運市況短時間內都不會太好。

除了海運不振，航空貨運市場也持續萎縮，儘管據 Xeneta 的資料，可用的腹艙和貨艙空間仍較疫情前水準低 7%，加上運力及勞動力短缺，限制航班和倉庫的生產力，整體空運運價下降情況並不如海運運價劇烈，然而，出口貨物將轉向艙位充裕且運價便宜的海運服務，預期空運也不容易上漲。

據了解，中國往北美空運價格低迷，目前至美西每公斤僅 3.6-3.8 美元，而台灣往美國線空運每公斤約 5 美元，相較過往市況熱絡時每公斤至少 10 美元起跳，可說是腰斬價。

台驊直指，由於通膨造成消費者購買力大受影響，尚未看到明確轉折的訊號，「各業種客戶幾乎沒有不受影響，可說是勒緊褲帶過日子」，因此，不論是海運和空運皆無法置身事外。

不過，貨櫃航商長榮 (2603-TW) 日前公告將大規模造櫃，董事會通過將再詢價訂造 4 萬個貨櫃，並將斥資 44.83 億元訂造 9800 個一般貨櫃和 7800 個冷凍櫃，以因應明年新船加入和貨櫃的汰舊換新，顯然有意趁著市況低迷之際危機入市，並看好長期營運。