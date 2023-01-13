〈航運指數〉SCFI續跌 歐洲線運價下探每櫃千元整數關卡

上海航交所今 (13) 日公告，上海出口集裝箱運價指數 (SCFI) 最新數據為 1031.42 點，周跌 29.72 點，再度呈連 2 跌，不過，跌幅較上周的 4.19% 收斂至 2.8%，三大長程線續跌，其中，歐洲線已下探每 TEU(標準 20 呎貨櫃)1000 美元大關。

貨攬業者表示，海運市場供過於求，1 月又因農曆年節將至，工作天數較少，工廠已陸續休假，導致需求更加緩和，不排除運價跌勢會一路延續至年節過後，預料最快 2 月才會見到彈升，但也不至於還有大跌空間。

遠東到歐洲運價最新報價為每 TEU(標準 20 呎貨櫃)1020 美元，下跌 30 美元，跌幅 2.6%，而遠東到美西每 FEU 下跌 36 美元至 1378 美元，跌幅自上周的 0.63% 擴大至 2.55%；遠東到美東每 FEU 則是續跌 20 美元至 2825 美元，跌幅 0.7%。

而遠東到地中海運價，每 TEU 由小漲轉跌 19 美元，來到 1836 美元，跌幅 1.02%。

據法國海運諮詢機構 Alphaliner 最新預測，今年海運市場預估供給成長為 8.2%，但需求成長僅 2.7%，顯示供過於求的缺口擴大。

不過，陽明 (2609-TW) 表態，船公司在目前的運價水準還是能小賺，隨著中國封控放寬，港口作業較不受限制，仍可期待後續復甦力道。

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 也提到，運價已接近航商平均成本，預料續跌壓力緩和，待中國景氣回溫，海運跌價壓力可望在第二季見到好轉。