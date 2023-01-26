〈潛力股〉昇達科低軌衛星元件動能十足 估今年成長60%

全球的低軌衛星商機旺，微波元件廠昇達科 (3491-TW) 統計，2022 年全年營收 18.37 億元，年成長 4.5%，但低軌衛星產品營收成長 87%，其中第四季低軌衛星產品營收達 7000 萬元，占當季比重逾 17%，爲歷年各季所占比重新高。且是連二年成長率超過 8 成，2023 年依舊為成長率最高的項目。

昇達科 2023 年預估在 5G 通訊及低軌衛星業務挹注成長，營收可望雙位數成長，挑戰兩成增幅。其中成長的低軌衛星相關業務成長幅度則上看 60%。

昇達科 2023 年低軌衛星訂單能見度高，可望引導出高成長的業績表現，其中包含地面站、使用者終端產品，在天上的衛星搭載天線等，並持續有新客戶及新品項認證計畫。

昇達科 2022 年前三季營收 14.27 億元，毛利率 39.68%，年增 2.85 個百分點，稅後純益 2.23 億元，年增 22.74%，每股純益達 3.59 元。

目前全球四大低軌衛星營運商包括美國 SpaceX、英國和印度 OneWeb、美國 Kuiper，加拿大 Telesat，根據研調數據顯示，2023 年全球將有 1328 顆低軌衛星將展開商轉，之後每年布建的商轉數量呈現高速成長，也顯示對昇達科的業績挹注潪力的強大。

衛星通訊網路已被視為偏鄉、農村及海空移動載具的重要通訊方案，在軍事與國防的應用已相當成熟，技術基礎穩固下，近年持續開拓商業與民生應用，在各大廠都已搶進低軌衛星市場布局。集邦預估，2023 年全球衛星產業產值可達到 3083 億美元，年成長幅度達 4.5%。