中菲行看海空運已近谷底 有春燕飛來跡象

對於海空運後市，貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (10) 日表示，空運方面 2 月後可望見到谷底，「有看到春燕飛來跡象」，而海運方面，目前運價已接近航商平均成本，續跌壓力緩和，且一旦中國疫情舒緩，景氣回溫力道也可望進一步使海運復甦，海運跌價壓力可望在第二季見到好轉。

中菲行總經理邱鈞榮說明，去年少了 10 萬噸貨量，很多包機改走客機就完成。不過，2022 年我國出口貨量仍較 2019 年成長 14.2%，進口更成長 20.9%，現在在觀察谷底是否已經浮現。

邱鈞榮指出，1 月因工作天數較少，比較難看出來，但透過客戶端釋出的訊息及中國開始解封，預料 2 月後空運市況達谷底，3 月逐漸好轉，尤其半導體相關設備廠商在進資本財還是有相當的力道，「有看到春燕飛來的訊息」。

邱鈞榮認為，上半年可期待空運正面發展，儘管航空班次越來越多，使貨運艙位增加，但尚未回到 2019 年水準，而貨量仍較 2019 年好。

目前台灣飛美西線運價約每公斤 130-150 元的水準，東岸每公斤約再增加 5-10 元，已見支撐，邱鈞榮說，「大家殺價也殺得差不多了」。

海運方面，中菲行主管海運的副總經理林永川不諱言，運價溜滑梯，美國線運價僅剩過去高價的 2 成，不過，隨著部分船舶放慢速度航行，或繞至好望角不走蘇伊士運河，歐洲線運價跌勢已相對緩和，第二季應有機會好轉。

林永川進一步提到兩個海運運價難再下挫的理由，第一，終端庫存總會消化完畢，第二，運價已貼近航商平均成本，航商應會努力撐住。

另一方面，林永川認為，隨著中國疫情緩和、經濟復甦，也有利海運市況回穩。