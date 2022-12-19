摩根士丹利指定義大利投資銀行業務聯席主管職位人選

摩根士丹利指定義大利投資銀行業務聯席主管職位人選。（圖：AFP）
摩根士丹利指定義大利投資銀行業務聯席主管職位人選。（圖：AFP）

摩根士丹利 (MS-US) 周一 (19 日) 表示，已任命葛瑞可 (Emilio Greco) 和薩沃伊尼 (Nicola Savoini) 為其義大利投資銀行業務的聯席主管。

葛瑞可在投行領域工作逾 20 年，主要與義大利主要金融機構合作，於去年加入該銀行。

薩沃伊尼過去 17 年一直在摩根士丹利工作。先是在倫敦的全球電力和公用事業集團工作一段時間後，他於 2015 年回到米蘭投資銀行團隊，並於次年晉升為董事總經理。

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